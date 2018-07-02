Dış ticaret açığı Haziran’da 5 milyar 510 milyon dolar oldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Haziran ayında ihracat 12 milyar 970 milyon dolar, ithalat ise 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret hacmi, yüzde 2,64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar, dış ticaret açığı, yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Haziran ayında ihracat 12 milyar 970 milyon dolar, ithalat ise 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret hacmi, yüzde 2,64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar, dış ticaret açığı, yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Haziran ayında ihracat 12 milyar 970 milyon dolar, ithalat ise 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,21 oranında, ithalat ise yüzde 3,62 oranında azaldı. 2018 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 1,21 azalarak 12 milyar 970 milyon dolar, ithalat, yüzde 3,62 azalarak 18 milyar 480 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 2,64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar, dış ticaret açığı, yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,2 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Haziran ayında yüzde 68,5 iken, 2018 yılı Haziran ayında yüzde 70,2 olarak gerçekleşti.

Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 9,2 oranında artış ile 161 milyar 898 milyon dolar, ithalat ise yüzde 19,9 oranındaki artış ile 248 milyar 472 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 15,4 oranında artarak 410 milyar 370 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 65,2 oldu.

En fazla ihracat ‘Ham madde (Ara mallar)’ grubundan yapıldı

2018 yılı Haziran ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat 6 milyar 198 milyon dolar ile ‘Ham madde (Ara mallar)’ grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla ‘Tüketim malları’ (5 milyar 99 milyon dolar) ve ‘Yatırım (Sermaye) malları’ (1 milyar 630 milyon dolar) grupları takip etti.

En fazla ithalat ‘Ham madde (Ara mallar)’ grubundan yapıldı

2018 yılı Haziran ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat 13 milyar 684 milyon dolar ‘Ham madde (Ara mallar)’ grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla ‘Yatırım (Sermaye) malları’ (2 milyar 445 milyon dolar) ve ‘Tüketim malları’ (2 milyar 171 milyon dolar) grupları takip etti.

En fazla ihracat yapılan fasıl ‘Motorlu kara taşıtları’ oldu

2018 yılı Haziran ayında en çok ihraç edilen ‘Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları’ faslını (2 milyar 132 milyon dolar), ‘Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (1 milyar 240 milyon dolar) ve ‘Demir ve çelik’ (880 milyon dolar) ihracatı takip etti.

En fazla ithalat yapılan fasıl ‘Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları’ oldu

2018 yılı Haziran ayında en çok ithal edilen ‘Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler’ faslını (3 milyar 475 milyon dolar), ‘Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (2 milyar 203 milyon dolar) ve ‘Demir ve çelik’ (1 milyar 595 milyon dolar) ithalatı takip etti.

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya oldu

2018 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 313 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (891 milyon dolar) ve İtalya (817 milyon dolar) izledi.

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Rusya ve Almanya oldu

2018 yılı Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 837 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu (1 milyar 829 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 793 milyon dolar) izledi.

2018 yılı Haziran ayında dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı oldu

2018 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat ‘Deniz Yolu’ (8 milyar 151 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu’ (3 milyar 670 milyon dolar) ve ‘Hava Yolu’ ulaşımı (969 milyon dolar) izledi. 2018 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat ‘Deniz Yolu’ (12 milyar 586 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu’ ulaşımı (3 milyar 94 milyon dolar) ve ‘Hava Yolu’ (1 milyar 968 milyon dolar) izledi.

Ödeme Şekillerine Göre İhracat ve İthalat

2018 yılı Haziran ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat ‘Mal Mukabili Ödeme’ (8 milyar 746 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini ‘Vesaik Mukabili Ödeme’ (1 milyar 764 milyon dolar) ve ‘Peşin Ödeme’ (1 milyar 318 milyon dolar) takip etti. 2018 yılı Haziran ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat ‘Mal Mukabili Ödeme’ (8 milyar 530 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini ‘Peşin Ödeme’ (6 milyar 291 milyon dolar) ve ‘Vadeli Akreditif’ (1 milyar 117 milyon dolar) takip etti.

2018 yılı Haziran ayında 12,1 milyar TL vergi gümrük idarelerince tahsil edildi

Gümrük İdareleri tarafından 2018 yılı Mayıs ayında 13 milyar 454 milyon TL, 2018 yılı Haziran ayında 12 milyar 96 milyon TL vergi tahsil edildi. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye vergi gelirleri toplamı 252 milyar 71 milyon TL oldu. Aynı dönemde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler 57 milyar 102 milyon olup, toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 22,65 olarak gerçekleşti.

Şirket verileri

2018 yılı Haziran ayında toplam aktif firma sayısı 1 milyon 856 bin 909 iken, Haziran ayında 5 bin 633 artarak 1 milyon 862 bin 542 oldu.

2018 yılı Haziran ayında Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 44 bin 456, bildirim sayısı ise 12 milyon 277 bin 641 oldu. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı ayına göre Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısında yüzde 2,12’lik azalış, bildirim sayısında da yüzde 0,98’lik bir düşüş görüldü. 2018 yılı Haziran ayında esnaf ve sanatkâr işyeri sayısı 1 milyon 862 bin 840 oldu.

2018 yılı Haziran ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,07 artarak 12 bin 121’e ulaştı. Kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 715 bin 968 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı itibariyle, yüzde 50 faiz indirimli ve yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkâr sayısı 473 bin 243 iken, kredi bakiyesi 28 milyar 833 milyon 494 bin TL oldu.