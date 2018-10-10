EKONOMİ:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:10

Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Ağustos’ta yüzde 0,6 azaldı.

Dış ticaret endeksleri açıklandı
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İhracat birim değer endeksi Ağustos’ta yüzde 0,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,3 ve yakıtlarda yüzde 29,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 4,3 arttı

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,3 ve yakıtlarda yüzde 32,1 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,2 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 6 azaldı

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,2, yakıtlarda yüzde 11,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 25,9 azaldı

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,2, yakıtlarda yüzde 19,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 28,3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Temmuz ayında 155,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,4 artarak, 2018 Ağustos ayında 160,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Ağustos ayında 144,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 7,8 artarak, 2018 Ağustos ayında 156,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 5,7 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Temmuz ayında 129,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,7 azalarak, 2018 Ağustos ayında 121,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Ağustos ayında 138,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 18,2 azalarak, 2018 Ağustos ayında 113,1 oldu.

Dış ticaret haddi 2018 yılı Ağustos ayında 101,8 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Ağustos ayında 106,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5 puan azalarak, 2018 yılı Ağustos ayında 101,8 oldu.
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