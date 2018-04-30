Dış ticaret istatistikleri açıklandı

TÜİK verilerine göre Mart ayında ihracat yüzde 7,7, ithalat yüzde 12,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı yüzde 28,8 arttı

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 28,8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mart ayında yüzde 76,1 iken, 2018 Mart ayında yüzde 72,7’ye geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4 arttı, ithalat yüzde 0,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,5, ithalat yüzde 16,1 arttı.

Avrupa Birliğine ihracat yüzde 18,2 arttı

Avrupa Birliğine (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 7 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Mart ayında yüzde 46,7 iken, 2018 Mart ayında yüzde 51,3 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya’ya yapılan ihracat 2018 Mart ayında 1 milyar 511 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 45 milyon dolar ile İngiltere, 961 milyon dolar ile İtalya ve 738 milyon dolar ile Irak takip etti.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

Rusya’dan yapılan ithalat, 2018 yılı Mart ayında 2 milyar 147 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 101 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 1 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 35 milyon dolar ile İngiltere izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,8’dir.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 12,5 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,7’dir. 2018 Mart ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 43,2’dir.