Diyarbakır’da büyük turizm buluşması

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, "İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır" temasıyla aralarında Almanya, İsveç, Mısır, Fransa, İtalya, Rusya, Ukrayna’nın da bulunduğu 11 ülkeden 19’u yabancı 36 yazar ve gazetecinin Diyarbakır’da buluşacağını belirtti.

Diyarbakır’ın kent turizminde hedeflediği 1 milyon turiste ulaşmak, uluslararası arenada tanıtımını sağlamak ve Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FIJET) tarafından verilen "Altın Elma" ödülünü kente kazandırmak için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi ve TURSAB’ın yer aldığı turizm platformunca düzenlenecek uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, Diyarbakır’ın kent turizmi hedefi olan 1 milyon turiste ulaşarak, uluslararası arenaya açılmak için yapılan çalışmalar kapsamında FIJET üyeleri ile 11 ülkeden 19’u yabancı 36 yazar ve gazeteciyi Diyarbakır’da ağırlayacaklarını söyledi. Sırlarını taşlarında ve kitabelerinde barındıran büyük bir kültür hazinesi olan Diyarbakır’ın binlerce yıllık geçmişi, tarihi, kültürü, doğası ve iklimi başta olmak üzere birçok şehrin sahip olduğu özelliklerin tümünü yüreğinde barındırdığını ifade eden Akyıl, “Diyarbakır değişen ve gelişen yüzüyle dünya turizminde artık yerini almalıdır. FIJET üyeleri ile birlikte 27-30 Nisan tarihleri arasında ilimizde bulunacak olan 11 ülkeden 19’u yabancı 36 yazar ve gazeteci bu program kapsamında Diyarbakır’ı yakından görme imkanı bulacak ve 28 Nisan’da düzenlenecek panel ile ilimizi daha iyi tanıyacaklardır. Ülkelerine döndüklerinde haber ve köşe yazıları ile şehrimizin tanıtımını sağlayacaklardır” dedi.

“Diyarbakır tüm insanlığa bırakılan bir yerleşim yeridir”

Turizmin aynı zamanda siyasal, ekonomik ve kültürel birçok katkısının da bulunduğuna dikkat çeken Akyıl, “Diyarbakır sadece Diyarbakır’da yaşayanların mülkiyetinde olan bir yerleşim yeri değil. Diyarbakır aynı zamanda tüm insanlığın bir değeridir. Tüm insanlığa miras bırakılan bir yerleşim yeridir’’ diye konuştu.

27-30 Nisan tarihlerinde kentte olacak heyet UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel mekanları ile son yıllarda arkeolojik kazı çalışmalarıyla sırları açığı çıkarılan Roma İmparatorluğu döneminde askeri üs olarak kullanılan Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aytaç Coşkun tarafından gezdirilecek.