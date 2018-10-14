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14 Ekim 2018 Pazar 12:26

Diyarbakır’da köyden kente göçün önüne geçecek proje

Diyarbakır’da Genç Çiftçi projesi kapsamında son 3 yılda 808 genç çiftçiye 24 milyon 240 bin liralık hibe ödemesi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman il Müdürü Mustafa Ertan Atalar, “Bu proje ile ilimizde çok farklı konu başlıklarında...

Diyarbakır'da köyden kente göçün önüne geçecek proje
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Diyarbakır’da Genç Çiftçi projesi kapsamında son 3 yılda 808 genç çiftçiye 24 milyon 240 bin liralık hibe ödemesi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman il Müdürü Mustafa Ertan Atalar, “Bu proje ile ilimizde çok farklı konu başlıklarında tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi sağlanmış olacak ve gençlerimiz işsizlikten kurtularak, kendi memleketlerini terk etmek zorunda kalmadan doğdukları yerlerde geçimlerini sağlayacaklardır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla uygulanan Genç Çiftçi projesi kapsamında Diyarbakır’da son 3 yılda 808 genç çiftçiye 24 milyon 240 bin liralık hibe ödemesi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan genç çiftçi projelerinde 3’ncü yıla girdiklerini aktararak, “İlk 2 yılımızda 521, bu yıl 287 gencimize çeşitli konularda Genç Çiftçi desteği sağlayarak tarımsal ve hayvansal verimin arttırılması noktasında projeler uygulandı” diye konuştu.

“Çiftçi başına 30 bin liralık destek”

Genç Çiftçi projesinin amacının kırsal kesimde yaşayan özellikle genç nüfusun tarım ve hayvancılıkla yerinde iştigal etmesini sağlayarak orada geçimini sağlayabilecek tesislere kavuşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Atalar, “Böylece orada istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yönüyle 18-40 yaş arasındaki genç çiftçilerimiz arasında köyünde yapmak istediği veya anladığı hangi tarım ya da hayvancılık konusu varsa o konuda desteklenmesi suretiyle 30 bin TL’lik bir proje bedeli karşılığında tesisler kurdurulmaktadır. Bu kapsamda bitkisel üretim projeleri var, kapama meyve bahçeleri, çilek yetiştiriciliği, örtü altı sebzecilik, fide, fidan yetiştiriciliği gibi konularda projelerimiz var. Hayvancılık projelerinde büyükbaş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, manda yetiştiriciliği, kaz, hindi ve tavuk yetiştiriciliği olmak üzere kanatlı hayvan yetiştiriciliği projelerimiz var. Özellikle bölgemizde arıcılık önemli bir yer tutmaktadır. Genç çiftçilerimizden arıcılık yapmak isteyenlere de her bir çiftçi başına 40 kovan olacak şekilde arıcılıkla ilgili bütün ekipmanların da sağlanması kaydıyla arıcılık projeleri de yürütülmektedir” ifadelerinde bulundu.

“Gençler memleketlerini terk etmek zorunda kalmayacak”

Diyarbakır’da 2016 ve 2017 yıllarında 521 genç çiftçinin desteklendiğini ve yaklaşık olarak da 15 milyon TL proje bedeli ödendiğini kaydeden Atalar, bu yıl sayının artarak devam ettiğini dile getirdi. Diyarbakır’da bu yıl 287 genç çiftçinin hayvancılık, meyve yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği, arıcılık ve ipekböcekçiliği konu başlıklarında hak sahibi olduklarını anlatan Atalar, şunları kaydetti:

“Bunlarla ilgili uygulamalar başlamış ve çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde büyük ve küçükbaş hayvan sayımızda artış sağlanmıştır. Diğer konularda da işletmeler tesis edilmiştir ve genç çiftçilerimiz tarafından da bu konular gerçekleştirilmiştir. Biz de büyük bir memnuniyetle bunun takibini yapıyoruz. Arıcılık konusunda hak sahibi olan 25 genç çiftçimize bin kovan malzemeleri dağıtılacak. Toplamda son 3 yılda 808 genç çiftçimiz desteklenmiş olacak ve 24 milyon 240 bin TL kaynak aktarımı tamamlanmış olacak. İlimizde çok farklı konu başlıklarında tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi sağlanmış olacak ve bu da genç çiftçilerimiz eliyle gerçekleşeceği için son derece olumlu sonuçlar alacağız ve gençlerimiz işsizlikten kurtulacak ve kendi memleketlerini terk etmek zorunda kalmadan doğdukları yerlerde geçimlerini sağlayacaklardır.”

Genç çiftçi Savcı Taş ise Türkiye’nin tarım ve hayvancılık konusunda birinci sırada olması gerektiğini vurgulayarak, “Hedefimiz bunu gerçekleştirmek ve ihracat yapmak” dedi.
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