DKİB’in Rusya’ya domates ihracatı memnuniyeti

Rusya Federasyonu’nun domates ihracatındaki tüm firma kısıtlamalarını 1 Mayıs 2018 itibariyle kaldıracak olmasını beyan etmesi ihracatçıyı memnun etti.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve geçtiğimiz gün yapılan Doğu Karadeniz İhracatçılar...

Rusya Federasyonu’nun domates ihracatındaki tüm firma kısıtlamalarını 1 Mayıs 2018 itibariyle kaldıracak olmasını beyan etmesi ihracatçıyı memnun etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve geçtiğimiz gün yapılan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) seçimleri sonrasında başkanlığa seçilen Saffet Kalyoncu, Rusya’nın Türkiye’den yapacağı domates ithalatının artık şirketlere göre değil, hastalık bulunmayan bölgelere göre karar verileceğini ve bunun için de Rus makamlarının Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın garantisini talep edeceklerine vurgu yaptı.

Kalyoncu “Bilindiği üzere domates ihratında Rusya Federasyonu sektörün en büyük pazarı olup, geçtiğimiz yıllarda kriz öncesinde domates ihracatının yaklaşık yüzde 55’lik kısmı Rusya Federasyonu’na yapılmakta idi. Ancak firma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle 1 Ocak 2018 - 27 Nisan 2018 tarihleri arasında Rusya Federasyonu’na ihraç edilen domates ihracatımız 17 bin 227 Ton karşılığı 15 milyon 936 bin 323 dolar olarak çok düşük düzeyde gerçekleşmiştir. Ülkemizden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız yetkililerinin Rusya Federasyonu’nda yaptığı ziyarette yapılan müzakereler sonucu Rus makamlarınca beyan edildiği gibi, 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli domates ithalatına uygulanan firma kısıtlamasını kaldıracaklarını açıklamış ve konu hakkında da Rusya Fedesyonun’nda yetkili otorite olan Federal Veterinerlik ve Karantina Servisi web sitesinde de bu açıklama yapıldı. Bu açıklama yaş meyve sebze ihracatçımızda büyük memnuniyet uyandırdı” dedi.

Yaş meyve sebze ihracatında Rusya Federasyonu’nun sektörün öncelikli pazarı olduğunu ve bundan dolayıda Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha üst noktalara ulaşması ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de hızlı bir şekilde geliştiğini belirten Kalyoncu, bu durumun sektör ihracatını da daha üst noktalara ulaştıracağını sözlerine ekledi.