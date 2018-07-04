Doğu Anadolu’da karayolu ulaşımında 7 dev proje

Karayolları 12’nci Bölge Müdürlüğünce Erzurum sınırları içerisinde yapımı devam eden 7 tünelle, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne bağlanacak. Tamamlanan Tünel projeleriyle, bölge ekonomisi yeni bir ivme...

Karayolları 12’nci Bölge Müdürlüğünce Erzurum sınırları içerisinde yapımı devam eden 7 tünelle, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne bağlanacak. Tamamlanan Tünel projeleriyle, bölge ekonomisi yeni bir ivme kazanacak. Erzurum-Rize arasında yapılan tüneller tamamlandığında iki kent arasındaki yol 41,2 kilometre kısalacak.

Karayolları 12’nci Bölge Müdürü Enver Şerif Bağ, Erzurum sınırları içerisinde yapımı devam eden tünellerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Erzurum’da 7 tünel projesinin bulunduğunu belirten Bağ, yapımı devam eden tünellerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

"Kop Tünelinde 7/24 mesai"

Yapımına 2012 yılında başlanan 6,5 kilometrelik Kop Dağı Tüneli’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapımı sona erdiğinde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak 2 bin 409 rakımlı Kop Geçidi’ne yapılan Kop Tüneli ile hem mesafe kısalacak hem de araçların güvenliği sağlanmış olacak. Kış aylarında kar ve buzlanma nedeniyle sık sık kazaların yaşandığı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri arasındaki ulaşım, tünelle daha kolay ve rahat olacak. Projeyle milyonlarca lira tasarruf sağlanacak. Erzurum’un Karadeniz ile olan ticaret ağına hareketlilik kazandıracağı düşünülen tünelle bölge turizminin de canlanması bekleniyor.

"Ovit’i tamamlayan Kırık Tüneli"

Erzurum-Rize klarayolunun Rize’nin İkizdere ilçesi ile Erzurum’un İspir ilçesi arasında yapımı süren, Türkiye’nin en büyük tünellerinden Ovit Tüneli’nin devamı olarak İspir ilçesinde yapımına başlanan Kırık Tüneli’nin inşaatı devam ediyor. Tamamlandığında söz konusu karayolunu 33 kilometre kısaltarak, sürücülere yaklaşık 1 saatlik zaman kazandıracak Kırık Tüneli, bittiğinde sürücülere konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunacak.

Hizmete alındığında Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayacak ve transit taşımacılıkta önemli bir konuma sahip olacak tünel sayesinde, Gürbulak Sınır Kapısı’na kesintisiz ulaşım sağlanacak.

"Viraj ve yokuşları ortadan kaldıracak Pirinkayalar Tüneli"

Erzurum’un Uzundere ilçesinde ve Türkiye’nin en doğusundaki kuzey-güney aksından Gürcistan’a kadar uzanan ve ilçedeki doğa harikası Tortum Gölü ile Tortum Şelalesi yakınındaki geçitte tünel yapılması için çalışmalara başlandı.

Özellikle kışın kapanan yoldaki trafiği rahatlatmak ve turizmi canlandırmak için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uzundere Kaymakamlığı koordinesinde hazırlanan tünel projesi, tamamlandığında tek tüp olarak 2 bin 380 metre uzunluğunda hizmete girecek.

Bölgedeki viraj ve yokuşları ortadan kaldırarak turizme ciddi katkı sağlayacak tünel, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin yol çilesine çare olup kazaların önüne geçecek.

Yöreye ulaşımı kolaylaştırarak yerli ve yabancı turistler için bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek tünel, sürücülere yakıt tasarrufu sağlamanın yanı sıra ilçenin barındırdığı birçok turizm faaliyetine ivme kazandıracak.

Tünel, ulaşıma açılmasıyla Cittaslow İcra Kurulunca "sakin şehirler" ağına kabul edilen Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek turistler, konforlu ulaşım imkanına kavuşacak.

"Çığın kapattığı yola Çirisli Tüneli"

Erzurum Çirişli Tüneli ve bağlantı yolları ile Erzurum-Bingöl Karlıova yolu hem daha güvenli olacak hem de kısalacak.

Kış mevsiminde olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülere geçit vermeyen Erzurum-Bingöl karayolundaki 2 bin 400 rakımlı Çirişli Geçidi tünelle aşılacak. Geçtiğimiz Haziran ayında ihalesi yapılan ve yer teslimi sağlanan iki tüplü tünel için çalışmalar yüzlerce işçi ile geceli gündüzlü devam ediyor. Erzurum-Bingöl karayolu Çirişli mevkiinde yapılacak olan 4 bin 750 metrelik çift tüp geçişi toplam 9 bin 500 metre uzunluğundaki tünel ile yol kotu 2 bin 390’lardan 2 bin 90’alara düşecek ve yolun kış aylarında da daha az bakım maliyetleriyle açık kalması sağlanacak. Projenin 2020 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Kireçli Tüneli

Tortum-Narman yolunda bulunan 2 çarpı 4 bin 375 metre uzunluğunda olan Kireçli Tüneli’nin proje çalışmaları tamamlandı.

2 çarpı 4 bin 600 metre uzunluğundaki Nenehatun Tüneli proje çalışmaları Karayolları 12’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Tünelin yapımına yakın bir zamanda başlanılacak.

“Dallıkavak Tüneli”

Erzurum-İspir yolunda yapılan Dallıkavak Tüneli toplamda 6,2 kilometre olacak. 2019 yılında tamamlanması planlanan tünelle yolda 4,4 kilometre kısalma sağlanacak. 2012 yılında yapımına başlanan olan tünel, Erzurum-İspir yolunun en yüksek geçitlerinden biri olan Dallıkavak Geçidi’nde 2 bin 359 rakımda yer alıyor.