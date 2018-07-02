Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 111 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 2018 yılının ilk 6 ayında 111 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılının ilk 6 ayında 111 değişik ülkeye 564 milyon 525 bin 995 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke ise sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Fransa olurken, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bölgeden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımında en fazla ihracat Trabzon ilinden gerçekleşti. Rize ikinci sırada ve Artvin üçüncü sırada yer alırken, madencilik ürünleri ihracatı ile ön plana çıkan Gümüşhane’den ilk 6 ayda yapılan ihracatla Doğu Karadeniz Bölgesi illeri içinde dördüncü sıraya yükseldi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden en fazla tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek, ikinci sırada madencilik ürünleri ve üçüncü sırada ise sanayi ürünleri ihracatının yer aldığını söyledi. Tarım ürünleri ihracatında yurtdışı fiyat hareketlerine bağlı olarak düşüş yaşanmasına rağmen, sektör içinde yer alan su ürünleri ihracatında başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere önemli artış yaşandığını kaydeden Kalyoncu, “Uluslararası piyasalardaki emtia fiyatlarında yaşanan düşüşe paralel olarak bölgeden yapılan madencilik ürünleri ihracatında da değer bazında düşüş yaşanmış olup, önümüzdeki dönemde uluslararası piyasalardaki hızlı toparlanmalara ve önemli ihraç pazarlarımız olan ülke ekonomilerindeki büyümeye bağlı olarak emtia fiyatlarında yaşanacak yükseliş Bölgemiz ihracatına da artış olarak yansıyacaktır” dedi.

Kalyoncu, “24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri ile Türk halkının tercihini istikrardan yana kullanması ile piyasalarda yaşanan belirsizlik ve istikrarsızlığın ortadan kalkması, yeni sistemin bürokrasi iş süreçlerinde getireceği iyileşmeler ihracatımıza önemli katkı sağlayacağına inanmaktayız. Bunun yanında, yeni kabinenin açıklanması ile ekonomik reformlara odaklanacak hükümetin ülkemizi yatırım açısından cazip bir platforma taşıyacak olması önümüzdeki dönemde ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.