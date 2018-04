Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Seçimi’ne doğru

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin (DKİB) önümüzdeki hafta sonu 26 Nisan’da yapılacak Genel Kurulu öncesinde konuşan başkan adaylarından Mustafa Erdem, “Birliği yalnızca bir şehrin değil, bir bölgenin; bir mesleki grubunun değil tüm mesleki gruplarının birliği haline getireceğiz” dedi.

Mevcut Başkan Ahmet Hamdi Gürdoğan ve ekibinin “Birliğe bağlı büyük ihracatçılar seçimlere tek liste ile girmeli, küçük ihracatçıların da biz büyüklerin karşısında liste çıkaracakları duyuyoruz’’ yönünde basında açıklamaları çıktığını belirten Erdem “Öncelikle tüm ihracatçı firmaları eşit şartlar ile birlik çatısı altında tutması gereken mevcut yöneticilerinin, firmaları küçük ihracatçı-büyük ihracatçı olarak nitelendirmesini ve kendilerini kurucu olma sıfatı ile kurumun sahibi gibi görme anlayışını şiddetle kınıyoruz. Bu bakış açısı ile yola çıkar isek yönetimi oluşturma yetkisi ve başkanlık hakkı firmaların ciro rakamına bakıyor ise seçim yapılmasına da gerek yok. En fazla vergi verenin ticaret ve sanayi odası başkanı yada en fazla ihracat yapanın ihracatçılar birliği başkanı olması gerekmez mi ? O zaman demokrasi bu işin neresinde kalır. Demokratik seçme ve seçilme hakkı yasalar ile belirlenmiş bir ülkede mevcut yöneticileri kanunlara saygılı olmaya, şartları oluşturan her birey yada firmanın seçme ve seçilme hakkının olmasını kabullenmeye davet ediyoruz. Koltuklara bağlanıp kalma hevesi ile seçimlere girmeye çalışan mevcut yönetimin, aslında birlik kurucusu olmaları sebebi ile minnetle anılacağı yerde bu ısrarcı tavırları nedeni ile başka türlü anılacağına inanıyoruz. Eğer birliği güncel tutmazsanız, her mesleki grubu çatınızın altına toplamazsanız kurucusu olduğunuz birlik yok olur gider. İleriye taşımak ise ancak ve ancak her ilden, her mesleki gruptan yenilikçi, çağdaş proje üretebilen genç ve dinamik insanların önünü açmakla olur. Firmaları ‘büyük ihracatçı-küçük ihracatçı’ diye ayırmadan sorunlarına aynı hassasiyetle yaklaşmak ise en doğru davranış biçimidir. Artık üyeler mevcut yöneticilerden birinin gemisi bağlandı diye 15 gündür teyakkuz halinde olan kurumun, aynı hassasiyeti sınır kapısında haksız muamele görerek bağlanan bir tır için de göstermesini bekliyoruz. Ayrıca görüştüğümüz firmalar mevcut yöneticilerin kendilerini ilk kez aradığını ve ziyaret ettiğini söylüyor ise bu temsil edilen kesim ile temsilcilerin arasında büyük bir iletişim kopukluğu olduğunu, birliğin yalnızca belli çevrelere fayda sağladığını ve diğer firmaların sorunlar ile gereğince ilgilenilmediğini gösterir” ifadelerini kullandı.

Erdem, birliği yalnızca bir şehrin değil, bir bölgenin; bir mesleki grubunun değil tüm mesleki gruplarının birliği haline getireceklerini kaydederek “Her mesleki grup için ayrı ayrı kurmayı planladığımız özel aktivasyon merkezleri var. Bu merkezler sayesinde hedef pazarlardan arayan müşterilere kendi dillerini kullanabilen özel müşteri temsilcileri ile cevap vermeyi, kendi ülkelerinden mal alıyormuş rahatlığını yaşatmayı planlıyoruz. Alınan taleplerin aynı gün translate ederek ilgili firmalarımıza ulaştırmayı, verecekleri teklifin yine aynı şekilde translate edilerek müşteriye ulaşmasının sağlanacağı hızlı bir sistemi hayata geçireceğiz. Aynı zamanda hedef pazarlarda oluşturacağımız temsilcilikler ile her ihracatçıya yılda en az 10-12 müşteri katkısı sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca ihracatçı firmalarımıza hedef pazar seyahatlerde bu temsilcilikleri kendi ofisleri gibi kullanmalarını sağlayacağız. Bu ve bunun gibi sistemler sayesinde bölgemize ve ihracatçı firmalarımıza büyük oranda katma değer sağlamayı planlıyoruz. Test edilmiş ve sonuç alınmış bir çok örnek çalışma varken bölgenin çıkarlarını değil yalnızca mevcut yönetimin bekasını düşünerek duygusal oy vermek bizlere göre ağır bir vebaldir. Vicdan ve akıl sahibi olan her ihracatçının mantıklı davranarak bu yenilikçi çalışmalara destek vermesini bekliyoruz. Bugüne kadar birliğin desteğini yanında hissetmiş olan ihracatçı firmalarımız var ise lütfen bize oy vermesin. Eski yönetim şekilleri ve icraatları ile ticaret hayatlarına devam etsinler. Aksi durum söz konusu ise büyük küçük ayrıt etmeksizin tüm ihracatçı firmalarımızın oylarına talibiz” açıklamasında bulundu.