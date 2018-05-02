Doğu Karadeniz ihracatı kan kaybediyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılının ilk 4 ayında 399 milyon 761 bin 115 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 16 oranında bir düşüş yaşandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılının ilk 4 ayında 399 milyon 761 bin 115 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 16 oranında bir düşüş yaşandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Saffet Kalyoncu, önceki yılın aynı dönemine göre yılın ilk aylarında düşük olarak gerçekleşen fındık ve madencilik ürünleri ihraç sevkiyatların nedeniyle düşüş olarak görülen bölge ihracatında fındık ve madencilik ürünleri sektörleri dışında kalan sektörlerin toplam ihracatında yüzde 27 oranında artış yaşandığına vurgu yaptı.

Kalyoncu “İhracatın iller bazında dağılımında Trabzon ili ihracatında yüzde 14, Rize ili ihracatında yüzde 32 ve Gümüşhane ili ihracatında yüzde 45 oranında düşüşler yaşanırken, Artvin ili ihracatında 12 oranında bir artış yaşanmıştır. Bölge illerimizden Trabzon ili ihracatındaki düşüşün en önemli nedeni il ihracatı içinde en büyük paya sahip olan fındık ve mamulleri ihracatında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla ihraç birim fiyatlarındaki düşüşler yanında, ihraç sevkiyatlarının bir önceki yıla oranla düşük kalmasından kaynaklanmıştır. Rize ve Gümüşhane illerimiz ihracatındaki düşüş, bu illerin ihracatında en büyük paya sahip olan madencilik ürünleri ihraç sevkiyatlarının bir önceki yıla oranla düşük kalmasından kaynaklanmakta olup, bunda da en önemli nedenin bir önceki yıla göre uluslararası piyasalarda madencilik ürünleri birim ihraç fiyatlarındaki hızlı düşüşler, ihraç sevkiyatlarının ertelenmesine sebebiyet vermiştir. Önümüzdeki dönemde uluslararası piyasalardaki toparlanmalara ve önemli ihraç pazarlarımız olan ülke ekonomilerindeki büyümeye bağlı olarak emtia fiyatlarında yaşanacak yükseliş bölgemiz ihracatına da artış olarak yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

99 farklı ülkeye ihracat

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralaması hakkında da bilgi veren Kalyoncu “Bir önceki yıla oranla yüzde 28 oranındaki düşüşle 222 milyon 441 bin 176 dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri’nin birinci sırayı, yüzde 7 oranındaki artışla 68 milyon 663 bin 457 dolar tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri’nin ikinci sırayı ve yüzde 316 artışla 31 milyon 99 bin 847 dolar tutarındaki ihracatla da Su ürünleri ve mamulleri üçüncü sırayı almaktadır. Bölgemizden 2018 Ocak-Nisan ayında 99 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden bölgemizin en önemli pazarlarından olan Rusya’ya yönelik ihracatımızda yüzde 47 oranında artış yaşanmıştır. Uluslararası piyasalarda yaşanmakta olan ılımlı havanın ve özellikle önemli ihraç pazarlarımız arasında yer alan gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki yüksek oranlı büyümenin devam edecek olmasındaki öngörüler 2018 yılında ülke ihracatımızda olduğu gibi bölge ihracatımıza da olumlu yansıyarak ihracatımızın hedeflenen rakamlara ulaşmasını sağlayacaktır. Bunun yanında, Ülkemizde yeni sisteme geçişi sağlayacak genel seçimlerin öne alınarak kısa sürede içinde gerçekleşecek olmasının piyasadaki belirsizlikleri ortadan kaldırmasının oluşturduğu güven havası, ekonomi politikalarımızdaki kararlılık ve istikrar aynı şekilde ihracatımıza önemli katkı sağlayacağına inanmaktayız. Ayrıca, Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda en fazla ihracat gerçekleştiren sektörümüz olan yaş meyve sebze ürünlerindeki tüm kısıtlamaların Rusya Federasyonu makamlarınca kaldırılmış olması, iki ülke arasındaki ilişkilerimizde yüksek düzeyli gelişmeler, ihracatımıza önümüzdeki dönemde çok önemli katkı sağlayacaktır” bilgilerini paylaştı.