EKONOMİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:39

Doğu Karadeniz’de bir ayda 77 traktör satıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahil bölgesinde tarım sektöründe bulunan çiftçiler bir ayda 77 yeni traktör satın aldı.

Doğu Karadeniz'de bir ayda 77 traktör satıldı
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahil bölgesinde tarım sektöründe bulunan çiftçiler bir ayda 77 yeni traktör satın aldı.

İstatistiklere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en çok traktör sayısına sahip Samsun’da bir ayda 47 yeni traktör tarım sektörüne girdi. Nisan ayında toplam 51 bin 291 traktöre sahip Samsun’da traktör sayısı 47 artışla 51 bin 338 oldu.

Giresun’da Nisan ayında 3 bin 254 olan traktör sayısı Mayıs ayında 3 bin 264’e yükselirken Ordu’da Nisan ayında 2 bin 536 olan traktör sayısı 2 bin 542’e çıktı. Artvin’de bin 447 olan traktör sayısı bin 460’a yükselirken Trabzon’da ise 320 olan sayı 321’e çıktı. Rize’de 88 olan sayı 87’ye düştü.
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