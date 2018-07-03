EKONOMİ:
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03 Temmuz 2018 Salı 12:04

Doğu Marmara bölgesinin zam şampiyonu soğan oldu

DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara bölgesinde Haziran ayı zam şampiyonu yüzde 90.72 artık işe kuru soğan olurken, onu yüzde 64. 95 ile patates takip etti.Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Doğu Marmara Belgesini...

Doğu Marmara bölgesinin zam şampiyonu soğan oldu
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DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara bölgesinde Haziran ayı zam şampiyonu yüzde 90.72 artık işe kuru soğan olurken, onu yüzde 64. 95 ile patates takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Doğu Marmara Belgesini kapsayan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinin Haziran ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 90.72’lik artışla kuru soğan olurken onu sırasıyla yüzde 64.95’lik artış ile Patates, yüzde 24.74’lük artışla Limon, yüzde 7.85’lik artışla ütü, yüzde 7.02 artışla araç yedek parça ve ekipmanları takip etti.

Bölgede fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde -6.91 düşüşle kadın gömleği, yüzde -2.52 ile erkek eşofmanı, yüzde -1.96 ile parfüm, yüzde -0.93 ile çocuk pijaması ve yüzde -0.41 ile nohut takip etti.

289 maddenin fiyatı arttı

Haziran 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
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