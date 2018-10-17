Dolar ve euroda düşüş

Dolar ve euro’da aşağı yönlü hareket devam ediyor.Haftaya 5,87 düzeyinde başlayan Dolar/TL, 2 günlük düşüş trendini sürdürerek 5,66 seviyesine kadar geriledi. Euro ise 6,78’den 6,56 düzeyine kadar indi. InvestAZ Yatırım Menkul Değerler’den...

Dolar ve euro’da aşağı yönlü hareket devam ediyor.

Haftaya 5,87 düzeyinde başlayan Dolar/TL, 2 günlük düşüş trendini sürdürerek 5,66 seviyesine kadar geriledi. Euro ise 6,78’den 6,56 düzeyine kadar indi. InvestAZ Yatırım Menkul Değerler’den dövizde yaşanan azalışa ilişkin yapılan değerlendirmede dolar kurunun 5,60 seviyesine kadar çekilebileceği belirtildi.

Söz konusu değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

“Dün açıklanan Türkiye Sanayi Üretimi verisi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artış gösterdi. Veride beklenti yüzde 1,0 artış olması yönündeydi. Bir önceki aya göre ise Sanayi Üretimi yüzde 1,1 azaldı. Dolar/TL kuru ABD ile ilişkilerimizdeki iyimserlikle dünkü analizimizde belirtmiş olduğumuz destek 5.66 seviyelerine kadar gerilerken, günü 5.68 seviyesinde tamamladı.

Bugün yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor. Avrupa Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi verileri ile ABD tarafında İnşaat İzinleri ile Konut Başlangıçları verileri takip edilecek. Fed’in Eylül ayında gerçekleşen son toplantısının tutanakları yayımlanacak.

5.56 seviyesi destek olarak gündeme gelebilir

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların kalmayı sürdüren kurda günlük pivot 5.7150 seviyesi altında düşüşlerin devamında 5.6270 - 5.60 ve aynı zamanda günlük grafikteki 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 5.56 seviyesi destek olarak gündeme gelebilir. Yükselişlerde 5.77- 5.86 - 5.9150 dirençler olarak takip edilebilir.”