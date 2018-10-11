Dolara inat zam yapmıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir esnaf, doların artışı nedeniyle neredeyse yüzde 40’a varan sektöründeki zamma tepki olarak eski fiyatlar üzerinden ürünlerini satmaya devam ediyor.

Tavşanlı ilçesi Yeni mahalle aşağı sanayi sitesinde madeni yağlar satışı yapan Etem Uçar, doların artışı nedeniyle neredeyse yüzde 20 ila yüzde 40’a varan sektöründeki zamma tepki olarak stoklardaki ürünleri bitirene kadar eski fiyatlar üzerinden satmaya devam ediyor. "Dolara inat eski fiyat" diyerek tepkisini dile getiren Etem Uçar, ayrıca işyerinin dış cephesine afiş asarak ürünlerine zam yapmadığını belirtti. Ürünlerini her ne kadar dolarda artış olsa da eski fiyattan satmaya devam ettiğini söyleyen işyeri sahibi Etem Uçar, "Alış fiyatlarımızın üzerine sürekli zam geliyor, ancak biz dolara inat, stokçulara inat, ilk bahardaki satış fiyatları üzerinden hala satışlarımıza devam ediyoruz. Fiyatlarımıza zam yapmadık ve stoklarımız tükenen kadar da yapmayacağız. Halkımızın yararına aynı şekilde kaliteli ve ucuz bir şekilde satışlarımıza devam ediyoruz. Artan dolar farkını müşterilerimize yansıtmayacağız" dedi.

Müşteriler ise bu durumdan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. (Tİ - EFE)