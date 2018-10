Dolardaki artış 2. el araç piyasasını vurdu

SAMSUN (İHA) – Samsun İkinci El Otomobilciler Derneği Başkanı İbrahim Kınık, dövizde yaşanan belirsizlik nedeniyle ikinci el araç piyasasının durma noktasına geldiğini ve birçok esnafın dükkanlarını kapattığını söyledi.

İbrahim Kınık, ikinci el araç piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 5 aydır galericilerin iş yapamadığına dikkat çeken Kınık, "Dövizde yaşanan belirsizlik bizi tamamen mahvetti. Normalde ikinci el araç piyasası yaz aylarında müthiş derecede iş yapıyordu. Ancak biz bu yaz sezonunu aşırı derecede kötü kapattık. Şimdi de ne araç alan var ne de satan. İşler tamamen durma noktasına geldi. Dolarda hemen hemen her gün yaşanan değişkenlik, esnafımızın adeta belini büktü. Faiz oranları da sürekli artıyor. Yani esnafın ne araç alacak gücü kaldı ne de satacak. Araç fiyatları aşırı derecede yükseldi. Piyasa 5 aydır bitmiş durumda. Vatandaşın da alım gücü yok maalesef. Kimse şu an ne yapacağını bilmiyor. Dövizde yaşanan değişim ve belirsizlik ister istemez fiyatları da çok etkiliyor. Şu an bizim galericiler sitemizde iş yapamayan 10 esnaf arkadaşımız dükkan kapattı. 5 ay boyunca iş yapamayınca ne yapacak bu adamlar mecbur kapattılar. Bir an önce bu döviz sorununu çözmemiz gerekiyor. Yoksa durum çok vahim" dedi.