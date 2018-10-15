Dolar, TL karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Parite yüzde 2’ye yaklaşan azalışla 5,80’in altına indi.Dolar/TL paritesinde aşağı yönlü hareket sürüyor. Güne 5,80 seviyelerinden başlayıp sonrasında 5,88’e kadar yükselen dolar, yönünü aşağıya çevirdi. Kur yüzde 2’ye yaklaşan düşüşle 5,79 seviyesine geriledi. Dolar/TL şu sıralarda 5,7920 düzeyinden işlem görüyor.
Dolar/TL’de düşüş
Dolar, TL karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Parite yüzde 2’ye yaklaşan azalışla 5,80’in altına indi.Dolar/TL paritesinde aşağı yönlü hareket sürüyor. Güne 5,80 seviyelerinden başlayıp sonrasında 5,88’e kadar yükselen dolar,...