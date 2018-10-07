EKONOMİ:
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07 Ekim 2018 Pazar 11:57

Domatesi ’tuta’ hastalığı vurdu

Afyonkarahisarlı üreticiler, domateste meydana gelen sinek (domates güvesi) hastalığının fiyatları yükselttiğini ifade etti.Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ’domates güvesi’ denilen ’tuta absoluta’ hastalığı nedeniyle kilolarca...

Domatesi 'tuta' hastalığı vurdu
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Afyonkarahisarlı üreticiler, domateste meydana gelen sinek (domates güvesi) hastalığının fiyatları yükselttiğini ifade etti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ’domates güvesi’ denilen ’tuta absoluta’ hastalığı nedeniyle kilolarca domates çürüdü. İlçede her cumartesi kurulan pazarda çalışan esnaf, diğer tüm ürünlerde olduğu gibi domatesin de fiyatının dönemine göre yüksek olduğunu ve buna da hastalığın neden olduğunu dile getirdi.

Şuhut’ta pazar esnafı olan Mehmet Kahraman konuyla alakalı açıklamalarında, "Domates yerinde az. Bir de domateslerde tuta diye bir hastalık var. Sinek var domateslerde, bu sinekler domatesleri çürüttü. Dallarında da bir hastalık var bu domates bu yüzden pahalı. Biz şu anda yerinde 4,5 TL’ye domates aldık, 5 TL’ye satamıyoruz. Vatandaşın alım gücü zayıf, soran gidiyor. Domatesten kazanamıyoruz biz" ifadelerini kullandı.

"Domatese bu yıl hastalık uğradı"

Bir diğer pazar esnafı Faruk Kurt ise "Domatesin neden bu kadar pahalı olmasının nedeni öncelikle bu sene dolu hastalık girdi domatese güvelerde. Domates yerli domatesten vatandaş verim alamadı. Çürüdü dolu vurdu herkes evinin önüne ekenler bile yerli domatesini yiyemedi bu sene hava şartlarından dolayı. Domates Antalya’da 5 lira 5,5 lira yine biz 5 liraya satıyoruz domatesi" dedi.

Şuhut sebze pazarında alışveriş yapan müşteri Ali Osman Pala da "Domates şu anda çok pahalı. Alamıyoruz, alım gücümüz yok. Emekli olduğum halde domatesi alamıyoruz’’ şeklinde konuştu.
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