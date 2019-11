Döviz Piyasalarında Günlük Analizin Önemi

Döviz piyasaları denildiğinde akla gelen ilk platform forex olmaktadır. Ancak döviz işlemleri bankalar ve döviz büroları üzerinden de yapılabilmektedir. Hatta Viop piyasasında da döviz işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bunların içinde sunduğu avantajlar bakımından en kazançlısı forex piyasaları olmaktadır. Uygun fiyata döviz alım-satım işlemleri gerçekleştirebilmek için forex piyasasnı tercih emek doğru bir seçenek olacaktır.

Teknik Analizin Önemi

Döviz piyasasında işlem yapan yatırımcılar için analizler son derece önemlidir. Analizler finans piyasalarında iki çeşide ayrılmıştır. Bunlardan ilki teknik analizdir. Teknik analiz rakamlarla ve geçmiş verilerle ilgilenir. Haber akışlarına ekonomik takvim verilerine bakmaz. Direkt olarak odak noktası matematik ve geometridir. Kendine özel formüllerle teknik analiz kendi içerisinde bir bütündür. Teknik analiz kapsamında yazılmış olan bir çok indikatör mevcuttur. Bu indikatörleri kullanarak finans piyasalarında işlem gören ürünlerin fiyatları hakkında yorumlar yapılabilir. Ancak teknik analiz, temel analizle desteklenmedikçe yatırımcılara kaybetmeye mahkum olacaktır. Çünkü örneğin, teknik analiz bize Brexit haberini vermez. Brexit sürecinde sterlin fiyatı neden düşüyor diye teknik analize istediğiniz kadar baksanız da anlayamazsınız. Çünkü büyük haber akışları temel analizin konusudur. Bu tür durumlarda dünyada yaşanan gelişmeleri, siyasi olayları ve ekonomik verileri takip etmek oldukça önemlidir.

Temel Analizin Önemi

Bir diğer analiz çeşidi ise temel analizdir. Temel analiz forex piyasalarında olmazsa olmazdır. Örneğin Abd Merkez Bankası Fed tarafından alınan para politikası ve faiz kararları temel analizin konusudur. Abd ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları yine temel analizin konusudur. Türkiye'de veya farklı bir ülkede büyüme verileri, tarım dışı istihdam ve işsizlik gibi ekonomik veriler yine temel analiz konusudur. Sadece forex piyasasında değil, genel anlamda finans piyasalarında temel analiz kavramı son derece önemlidir. Fiyatlamaların geleceğini tahmin edebilmek için kullanılması şarttır. Temel analizin yanında döviz kurlarını etkileyen faktörler de göz önüne alınmalıdır.

Döviz Piyasalarında Günlük Analiz Neden Önemli

Döviz alım-satım işlemleri yapan ve bundan kazanç sağlayan yatırımcılar için günlük olarak döviz analiz takibi yapmak oldukça önemlidir. Çünkü bir yatırımcı her an her üründe analiz yapma şansına sahip değildir. Bu nedenle piyasayı her an her saniye takipte olan tecrübeli yatırımcılardan destek alabilirler. Bu tecrübeli kişiler genellikle analist sıfatı ile forex firmalarında çalışmaktadırlar.