EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Kasım 2019 Pazar 13:58

Döviz Piyasalarında Günlük Analizin Önemi

Döviz Piyasalarında Günlük Analizin Önemi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Döviz piyasaları denildiğinde akla gelen ilk platform forex olmaktadır. Ancak döviz işlemleri bankalar ve döviz büroları üzerinden de yapılabilmektedir. Hatta Viop piyasasında da döviz işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bunların içinde sunduğu avantajlar bakımından en kazançlısı forex piyasaları olmaktadır. Uygun fiyata döviz alım-satım işlemleri gerçekleştirebilmek için forex piyasasnı tercih emek doğru bir seçenek olacaktır.

Teknik Analizin Önemi

Döviz piyasasında işlem yapan yatırımcılar için analizler son derece önemlidir. Analizler finans piyasalarında iki çeşide ayrılmıştır. Bunlardan ilki teknik analizdir. Teknik analiz rakamlarla ve geçmiş verilerle ilgilenir. Haber akışlarına ekonomik takvim verilerine bakmaz. Direkt olarak odak noktası matematik ve geometridir. Kendine özel formüllerle teknik analiz kendi içerisinde bir bütündür. Teknik analiz kapsamında yazılmış olan bir çok indikatör mevcuttur. Bu indikatörleri kullanarak finans piyasalarında işlem gören ürünlerin fiyatları hakkında yorumlar yapılabilir. Ancak teknik analiz, temel analizle desteklenmedikçe yatırımcılara kaybetmeye mahkum olacaktır. Çünkü örneğin, teknik analiz bize Brexit haberini vermez. Brexit sürecinde sterlin fiyatı neden düşüyor diye teknik analize istediğiniz kadar baksanız da anlayamazsınız. Çünkü büyük haber akışları temel analizin konusudur. Bu tür durumlarda dünyada yaşanan gelişmeleri, siyasi olayları ve ekonomik verileri takip etmek oldukça önemlidir.

Temel Analizin Önemi

Bir diğer analiz çeşidi ise temel analizdir. Temel analiz forex piyasalarında olmazsa olmazdır. Örneğin Abd Merkez Bankası Fed tarafından alınan para politikası ve faiz kararları temel analizin konusudur. Abd ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları yine temel analizin konusudur. Türkiye'de veya farklı bir ülkede büyüme verileri, tarım dışı istihdam ve işsizlik gibi ekonomik veriler yine temel analiz konusudur. Sadece forex piyasasında değil, genel anlamda finans piyasalarında temel analiz kavramı son derece önemlidir. Fiyatlamaların geleceğini tahmin edebilmek için kullanılması şarttır. Temel analizin yanında döviz kurlarını etkileyen faktörler de göz önüne alınmalıdır.

Döviz Piyasalarında Günlük Analiz Neden Önemli

Döviz alım-satım işlemleri yapan ve bundan kazanç sağlayan yatırımcılar için günlük olarak döviz analiz takibi yapmak oldukça önemlidir. Çünkü bir yatırımcı her an her üründe analiz yapma şansına sahip değildir. Bu nedenle piyasayı her an her saniye takipte olan tecrübeli yatırımcılardan destek alabilirler. Bu tecrübeli kişiler genellikle analist sıfatı ile forex firmalarında çalışmaktadırlar. Bir forex hesabı açarak ücretsiz bir şekilde bir çok forex firmasından analiz desteği alabilirsiniz. Bu konuda oldukça başarılı kurumlardan olan Lord Fx şirketinin web sitesini takip edebilirsiniz. Yine youtube kanalları üzerinde güncel eğitim videolarını da ücretsiz olarak takip edebilirsiniz.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük Sanal Market Ürünleri - www.marketpaketi.com.tr Günlük Sanal Market Ürünleri - www.marketpaketi.com.tr
Forex’te Hesap Açmadan Önce Blog Ve Şikayet Sitelerin Önemi? Forex’te Hesap Açmadan Önce Blog Ve Şikayet Sitelerin...
Opet Taşıt Tanıma Sistemi Otobil Nur Petrol’de Opet Taşıt Tanıma Sistemi Otobil Nur Petrol’de
Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri
İkinci El Araç İçin Taşıt Kredisi Kullanılır mı? İkinci El Araç İçin Taşıt Kredisi Kullanılır...
AB Destekleri GTO’da Anlatıldı AB Destekleri GTO’da Anlatıldı
Mart ayı emlak piyasası ile ilgili hemen bilgi edinmek istiyorsanız haberimize mutlaka göz atın Mart ayı emlak piyasası ile ilgili hemen bilgi edinmek...
Size Özel Hazırlanmış, Uygun Ve Güvenilir Evi Sadece Emlakjet’te Bulabilirsiniz Size Özel Hazırlanmış, Uygun Ve Güvenilir Evi...
2018’in Son Günlerinde Ekonomi 2018’in Son Günlerinde Ekonomi
Bankalar reel sektörün sorunlarını dinlemek için sahaya indi Bankalar reel sektörün sorunlarını dinlemek için...
Alman devi 12 bin kişiyi işten çıkaracak Alman devi 12 bin kişiyi işten çıkaracak
Mardin’e 2 yılda 1,4 milyar TL yatırım Mardin’e 2 yılda 1,4 milyar TL yatırım
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "’Büyük ve Güçlü Türkiye’ ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz. 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "’Büyük...
Makine sektörü Bursa Endüstri Zirvesi’nde buluştu Makine sektörü Bursa Endüstri Zirvesi’nde buluştu
Turkcell Akademi ve Udacity işbirliğindeki Turkcell Digital Masters Programı ilk mezunlarını verdi Turkcell Akademi ve Udacity işbirliğindeki Turkcell...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Günlük Sanal Market Ürünleri - www.marketpaketi.com.tr

Haberi Oku