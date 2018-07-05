Dr. Pakdil: 'Karantina konusu, sınırda nöbet tutan askerden farklı düşünülmemeli'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Akdeniz meyve sineğiyle mücadelenin yeni bir gündem olmadığını belirterek, "Adana’ya teşekkür ediyoruz, bu sene yeniden farkındalık oluşması için öncülük ettiler. Tabi bu sadece Adana’yla sınırlı kalmamalı" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Akdeniz meyve sineğiyle mücadelenin yeni bir gündem olmadığını belirterek, "Adana’ya teşekkür ediyoruz, bu sene yeniden farkındalık oluşması için öncülük ettiler. Tabi bu sadece Adana’yla sınırlı kalmamalı" dedi.

Adana’da Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda çiftçilere AMS ile mücadelenin nasıl yapılacağı ve önemiyle ilgili sunumlar yapıldı. Toplantıda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, AMS ile mücadele konusunda Adana’nın farkındalık oluşması için öncülük ettiğini belirterek, teşekkür etti. AMS ile mücadelenin yeni bir gündem olmadığını belirten Dr. Pakdil, mücadelenin sadece Adana’yla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’de üretilen narenciyenin, yaklaşık 3’te 1’inin ihraç edildiğini hatırlatan Dr. Pakdil, "Üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerimizin gelirinin temin edilmesi için her türlü hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Popülasyon şu ana kadar geçen yıllardan daha fazla görünüyor. İnşallah hem bu seneki ürünü kurtarmak, sadece bu seneye yönelik değil, önümüzdeki yıllarda yapacağımız mücadeleyi de yönlendirecek şekilde sizlerin fikirlerine ve katkılarına ihtiyacımız var. Hiçbir ağacı, dalı göz ardı etmeksizin mücadelemizi yapacağız ve çiftçimizin de hak ettiği gelirin temin edilmesi için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

Dr. Pakdil, karantina konusunun, sınırda nöbet tutan askerden farklı düşünülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Yurt dışından size gelebilecek zararı önlemeye yönelik tedbirleri alırsınız, bu dış karantinadır. Ayrıca iç karantina diye de bölgeler arası hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik de bir kısım faaliyetler içerisinde olmanız lazım" dedi.

Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin ise AMS ile mücadele paydaşlarıyla özellikle AMS’nin etkili olduğu kıyı illerinde mücadele programını konuşup, çalışmalara yön vermek için toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Tekin, AMS’nin önceki yıl 7-8 döl verirken, bu yıl 13-14’e kadar çıktığını, bu yıl gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde narenciye konusunda çok ciddi sıkıntıların yaşanacağını kaydetti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çiftçilerle el ele verilmesi durumunda, AMS konusundaki problemin çözüleceğini düşündüğünü ifade ederek, "Biz Adana’nın karpuzunu, narenciyesini markalaştırmayı düşünüyoruz. Ama bu markalaşmayı yaparken de bu markaları korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Adalet Hazır, AMS ile mücadele konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından toplantı, soru cevap kısmıyla devam etti.

Toplantıya Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat Kaymak, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat Şahin, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Naim Öztürk, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, ilçe belediye başkanları da katıldı.