Dr. Ümit Aktaş’ın katılımıyla 4. Geleneksel Gömeç Zeytin Hasat Şenliği 13 Ekim’de yapılacak

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde 13 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan 4. Geleneksel Gömeç Hasat Şenliği’nin bu yıl ki konuğu, Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş’ın olacağı öğrenilirken, katılımcılar ile zeytin hasadı yapacak...

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde 13 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan 4. Geleneksel Gömeç Hasat Şenliği’nin bu yıl ki konuğu, Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş’ın olacağı öğrenilirken, katılımcılar ile zeytin hasadı yapacak olan Dr. Aktaş’ın, zeytinyağının faydaları ile ilgili bilgiler paylaşacağı bildirildi.

Gömeç Belediyesi ile bölgede faaliyetlerini sürdüren Özem Zeytinyağları işbirliği ile düzenlenen 4. Geleneksel Gömeç Zeytin Hasadı,13 Ekim 2018 Cumartesi günü Gömeç’te gerçekleşecek.

Her yıl farklı etkinliklere ev sahipliği yapan ve giderek artan bir katılımla Balıkesir’in toplumsal ve ekonomik yaşamında vazgeçilmez bir rol oynayan hasat şenliğinde, hasadın bereketinin paylaşılacağı olan şenlikte zeytinyağlarının faydalarının anlatılacağı kaydedildi.

Başta Gömeç ve Balıkesirliler olmak üzere herkesin katılımına açık ve ücretsiz gerçekleşecek Gömeç Hasat Şenliği, 13 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Gömeç Belediyesi’nde başlayıp, zeytinlikteki hasadın ardından zeytin fabrikasında üretim sürecinin izlenmesinin ardından saat 14.00’de Dr. Ümit Aktaş’ın konuşması ile sona erecek.