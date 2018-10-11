EKONOMİ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 11:45

Dünya Bankası Başkanı: “Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimden endişe duyuyorum”

IMF’nin Bali’deki yıllık toplantısında konuşan Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Çin ve ABD arasındaki ticari gerilimden büyük kaygı duyduğunu, bütün ülkelerin gümrük tarifelerini yükseltmesi durumunda küresel büyümeye darbe vuracağı konusunda uyarıda bulundu. Kim, ticaret savaşının, Çin’e mal ve hizmet sağlayan ülkelere etkisi anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Dünya Bankası Başkanı: 'Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimden endişe duyuyorum”
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IMF’nin Bali’deki yıllık toplantısında konuşan Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Çin ve ABD arasındaki ticari gerilimden büyük kaygı duyduğunu, bütün ülkelerin gümrük tarifelerini yükseltmesi durumunda küresel büyümeye darbe vuracağı konusunda uyarıda bulundu. Kim, ticaret savaşının, Çin’e mal ve hizmet sağlayan ülkelere etkisi anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

IMF Başkanı Lagarde: "küresel ticaret kurallarını tamir edin"

IMF başkanı Christine Lagarde, ticaret ve döviz savaşlarına karşı uyarıda bulunarak küresel kurulların tamiri için çağrıda bulundu. Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, ülkeleri ticaret ve döviz savaşlarına girmeye karşı uyararak bunun küresel büyümeye zarar vereceğini ve bu savaşın dışında kalan masumları da tehlikeye sokacağını söyledi.

Endonezya’nın Bali adasındaki IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantısının açılışında konuşan IMF Başkanı Lagarde, ülkeleri ticari ihtilaf gerilimlerini azaltarak, küresel ticaret kuralların terk etme yerine onları tamir etme çağrısı yaptı.
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