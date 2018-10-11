Dünya borsaları düşüşte

Türkiye ile birlikte küresel borsalar düşüş trendine girdi.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi dünya borsalarıyla birlikte düşüşe geçti. BİST 100 Endeksi yüzde 0,47’ye oranında düşüşle 93 bin 978 puana kadar geriledi. Bununla birlikte dünya borsaları da azalış trendine girdi. Almanya borsasında DAX Endeksi yüzde 1,31’lik azalışla 11 bin 554,75 puana geriledi. Amerikan Dow 30 endeki ise günü yüzde 3,15 azalışla 25 bin 598,74 puandan kapattı. Yine ABD borsalarından olan Nasdaq 100 Endeksi de yüzde 4’ü aşan düşüşle 22 bin 587,50 puandan günü sonlandırdı.

Düşüşe geçen yabancı borsalarda bir diğeri de İngiliz FTSE 100. Bu endekste diğer küresel borsalara uyarak düşüşe geçti. FTSE 100 yüzde 1,58 oranında düşüşle 7 bin 33 puandan işlem görmekte. Japon borsası Nikkei 225’te de yüzde 3,96’lık düşüş göze çarptı. Nikkei 225’in puanı ise 22 bin 587’ye geriledi.