Dünya Türk yapımı av tüfeklerini tercih ediyor

Av tüfeği konusunda ABD’yi geride bırakan Türkiye, birçok Avrupa ülkesinin ihtiyacını karşıladığı bir konuma ulaştı.

Av tüfekleri konusunda ABD ve Almanya’yı da sollayan Türkiye dünyada tercih edilen 2’nci ülke oldu. İtalya’dan sonra en çok av tüfeği satışı yapan ülke olan Türkiye, tabanca konusunda da tercih edilen ülke haline geldi.

Akkurt Silah Savunma Sanayi ortağı ve Trabzon Silah Sanayisi Yurt Dışı Temsilcisi Derya Kürkçüoğlu, “Tabanca, tüfek ihracatında Türkiye bayağı yol kat etti. İhraç ettiğimiz silahların birçoğu yüzde yüz yerli malı. Yayından, kabzasına kadar tüm yapımı Türkiye’ye aittir. TİSAŞ marka PX-9 model silah 40 ülkeye ihracat ediliyor. Türkiye silah üretimi konusunda çok başarılı bir noktaya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın Sig Sauer silahların emniyet ve askeriyede kullanılmayacağını söylemişti. Bu durum yerli sanayinin önünü açtı” dedi.

Dünyada 2’inci sırada

Av tüfeği konusunda Türkiye’nin dünyada 2’nci sırada olduğunu açıklayan Kürkçüoğlu, “Tüfeklerimizde de av sektöründe ve yakın savunmada dünyada 2’inci sıradayız. 1’inci sırada İtalya, 2’inci sırada Türkiye yer alıyor. Dünyanın birçok ülkesine silah pazarlıyoruz. En çok ABD’ye satıyoruz silahlarımızı. Afrika ve Balkanlara da fazlasıyla silah ihracatı yapıyoruz. Son dönemlerde alınan siparişler nedeniyle kapasitemizin yetmediğini de görüyoruz. Hızlı bir üretim var, talepler ise çok fazla” şeklinde konuştu.

Silah yapımı konusunda ABD ile aynı standartlarda silah üretildiğini ifade eden Kürkçüoğlu, şunları söyledi: “Amerika ile ciddi bir anlamda rekabet söz konusu bizim yapmış olduğumuz silahlar 4140 çelik, ABD’ni de kullandığı aynı malzeme aynı çelik. Bizim fiyatlarımız cazip geliyor ülkelere. Kalitemiz yüksek, standartlar uluslararası standartlarda, fiyatlarımız düşük olduğu içinde talep yoğun Türkiye’ye. Balkan ülkelerden ciddi talep var”

Derya Kürkçüoğlu, ABD’ye ciddi silah ihracatı yapıldığını da açıklayarak, “Son dönemde Tisaş Amerika’ya yüz bin adet silah ihracatı yaptı. Amerika bizden silah alıyor artık. Biz bu konuda devletimizden destek bekliyoruz. Bu konuda gerçekten çok başarılı bir ülkeyiz. Eğer destek sağlanırsa çok daha iyi noktalara gelineceğine inanıyorum. Yerli Türk milli sanayinin üretmiş olduğu ürünlerde ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Silah ihracatı konusunda Türkiye’nin İtalya’nın Kosova’daki satışlarına sekte vurduğunu söyleyen Kürkçüoğlu, “Kosova’da pazar araştırması yaparken, Av tüfeklerinin 2 bin eurodan satıldığın gördüm. Biz aynı kalite deki tüfeği orada 400 euro satmaya başladık. Kosova’lılar tüfekleri bizden almaya başladılar. Kalite aynı standartlar aynı bizim fiyatlarımız çok cazip. Kosova’da İtalya’nın beretta firmasına ciddi bir zarar verdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

"İnternetten silah almayın"



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Ruhsatsız ve internette satılan silahların alınmaması konusunda da uyarılarda bulunan Derya Kürkçüoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı: “İnternet ortamında silah, tüfek ve özellikle pompalı tüfek satışları yapılıyor. Ciddi oranda kanunsuz satışlar gerçekleşiyor. İnternet ortamında 300 liraya ruhsatsız tüfekler satıyorlar. Kesinlikle bu tip silahları talep etmeyin almayın kullanılan malzemenin kalitesi çok düşük. Yaralanma riskiniz çok yüksek”