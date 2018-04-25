Dünyada sadece bir tane olan olan dev Katar uçağı kapılarını açtı

Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da, dünyada sadece bir adet bulunan Katar Airways’e ait Airbus A350-1000 yolcu uçağı ile Türk Hava Yolları’nın kargo uçağı büyük ilgi gördü. Uçak ve helikopterlerin şovları da ilgiyle izlendi.

Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da, dünyada sadece bir adet bulunan Katar Airways’e ait Airbus A350-1000 yolcu uçağı ile Türk Hava Yolları’nın kargo uçağı büyük ilgi gördü. Uçak ve helikopterlerin şovları da ilgiyle izlendi.

Eurasia Airshow, Antalya Uluslararası Havalimanı’nda uçakların sergilenmesi ve gösterilerle devam ediyor. 400 firmanın katıldığı fuara Rusya ve Ukrayna yoğun katılım gösterdi. Yaklaşık 400 bin ziyaretçi gelmesi beklenen fuarın 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulması hedefleniyor. Antalya ekonomisine de 200 milyon liralık katkı vermesi öngörülen fuar kapsamında Türk polisi, sahil güvenlik ve jandarma hava kuvvetlerinin alandaki gösterileri ilgiyle izlendi. Sıcak havaya rağmen katılımcılar alandaki birbirinden ilginç ve dev uçakları inceledi. 67 ton ağırlığındaki Ukrayna’nın AN-70 Antonov model dev uçağının kalkışı ve havadaki manevraları büyük beğeni topladı. Alandaki onlarca uçağı inceleyen ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, uçaklara dokunma fırsatı da yakaladı.

"Bu uçakta yaşam var"

Statik sergileme alanında fuarın en gözde uçağı ise dünyada sadece bir adet olan Katar Airways’e ait Airbus A350-1000 model yolcu uçağı oldu. Kapalı kapılar ardında 6 kişilik aile özel bölümü, 46 business, 281 ekonomik koltuğu ile dünyada tek olan uçakta konfor ve özel yaşam ön planda tutulduğu bildirildi. Bir aydır Katar’dan (Doha) Londra’ya uçan uçakta her koltuk masaj yapma özelliğine sahipken, koltuklar yatak haline gelebiliyor. Doha’dan Londra’ya business koltukta uçmak isteyen bir kişi tek yön için 12 bin ile 15 bin arasında Katar Riyali ödüyor. Fuarda dünyanın en hızlı ultra uzun mesafe Katar Executive G650ER business jeti de katılımcıların ziyaret ettiği uçaklar arasında yer aldı.

"THY’nin kargo uçağı"

Fuarın diğer gözde uçağı ise Türk Hava Yolları’na ait kargo uçağı oldu. Boeing 777 tipi THY’nin en yeni ve en büyük kargo uçağı ve tam 106 tonluk kargo taşıyabiliyor. 44 metre uzunluğunda ve iki kat olarak tasarlanan uçak, 10,5 saat havada kalabiliyor ve 9 bin 500 kilometre yol alıyor. Kıtalararası kargo taşıma imkanı sağlayan uçakta, canlı hayvan, bozulabilir gıdalar ile tehlikeli maddeler rahatlıkla taşınabiliyor. THY’nin bu özelliklere sahip iki kargo uçağı, 2017 yılının aralık ayından bu yana hizmette olduğu kaydedildi.