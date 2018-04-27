Dünyanın mücevherleri Diyarbakır’da

Diyarbakır’da 2. Mezopotamya Mücevher Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Değeri 500 milyon liraya ulaşan 2 ton altının sergilendiği fuar alanında kuş uçurtulmazken, en gözde ürünler ise 6 kilogramdan yapılan ve değeri 1 milyon lirayı bulan altından elbise ile değeri 4 milyon lirayı aşan altından karpuz oldu.

Diyarbakır’da 2. Mezopotamya Mücevher Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Değeri 500 milyon liraya ulaşan 2 ton altının sergilendiği fuar alanında kuş uçurtulmazken, en gözde ürünler ise 6 kilogramdan yapılan ve değeri 1 milyon lirayı bulan altından elbise ile değeri 4 milyon lirayı aşan altından karpuz oldu.

Sereks Fuarcılık tarafından Diyarbakır’da ikincisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar açılışına Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mustafa Akkul, Sereks Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan, kamu kurum müdürleri, Türkiye’nin farklı illerinden gelen kuyumcu odaları başkanları ile davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır’ın gelişen ekonomisinde, geleceğe doğru güvenle büyüyen ölçeğinde, bu fuarın da çok büyük bir katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Bu mücevher başlığı altında düzenlenen fuarın katma değerinin de çok yüksek olduğunu biliyoruz. Artık bugün bu ülke, tasarımı, bu anlamda markalaşması ve kendisi ile anılan markaların en fazla yoğunlaşması gereken alanlardan birisi de mücevher başlığında olduğunu düşünüyoruz. Diyarbakır’ı gezmek, görmek ve hissetmek de herkes için ortak bir kazanç olacaktır. Çünkü bu topraklar tarihin yazıldığı topraklardır. İnanıyorum ki hem bir güzel deneyim, Diyarbakır buluşması olacak. Ayrıca katılan herkese ticari katkılar sağlayacaktır” dedi.

“Bugün Diyarbakır’ın ne kadar güvenli olduğunu gördük”

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mustafa Akkul ise, 2. Mezopotamya Mücevher Fuarında 100 katılımcının bulunduğunu söyledi. Akkul, “Bunun yüzde 80’i il dışından gelen davetlilerimiz. Bugün fuarda yaklaşık 2 ton altınımız var. Bunun değeri de yaklaşık 500 milyon lira civarındadır. Bu fuarın özellikle Diyarbakır ve bölgede ne kadar faydalı olduğuna şahit olduk. Güvenlik konusunda da tüm Türkiye’nin gözü Diyarbakır’da, bugün Diyarbakır’ın ne kadar güvenli olduğunu bir kez daha gördük” diye konuştu.

Altından elbise ve karpuza yoğun ilgi

Yapılan konuşmaların ardından 2. Mezopotamya Mücevher Fuarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar fuarda bulunan ürünleri inceledi. Fuarda en büyük ilgi ise 6 kilogram altından yapılan ve değeri bir milyon liraya ulaşan altından elbise ile değeri 4 milyon lirayı aşan karpuza oldu. Fuarı gezen protokol üyeleri ve kuyumcu esnafı, bu iki ürüne yoğun ilgi gösterdi.

2. Mezopotamya Mücevher Fuarının Diyarbakır’da açılmasını sağlayan Sereks Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan ise düzenledikleri fuara yaklaşık 100 firmanın katıldığını söyledi. Yerdan, şöyle devam etti:

“Şu anda fuarımıza katılan yaklaşık 100 firmamız var, bunların hepsi üretici ve bu bölgeye çalışan aynı zamanda ihracat yapan firmalar. Şu anda fuarımıza gelen 200’e yakın kuyumcu var, İran’dan gelenler var, Azerbaycan’dan gelen ziyaretçilerimiz var. Bu ilgiyi görünce biz de mutlu oluyoruz. Ziyaretçilerimizle yaptığımız konuşmalarda onların da mutlu olduğunu gördük. Türkiye’nin ikinci büyük mücevher fuarını yapmaktan dolayı mutluyuz.”