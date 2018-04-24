Düzce’den 705 ton iç fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’den Mart ayında Avrupa Birliği ülkelerine 705 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce’den fındık ihracatı devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Düzce İl Müdürlüğü verilerine göre Mart ayında Avrupa Birliği ülkelerine 705 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti. 2018 yılı ilk üç ayında toplam ihraç edilen fındık ise 4 bin 409 ton oldu.