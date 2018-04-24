EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 13:57

Düzce’den 705 ton iç fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’den Mart ayında Avrupa Birliği ülkelerine 705 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.

Düzce'den 705 ton iç fındık ihraç edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

DÜZCE(İHA) – Düzce’den Mart ayında Avrupa Birliği ülkelerine 705 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce’den fındık ihracatı devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Düzce İl Müdürlüğü verilerine göre Mart ayında Avrupa Birliği ülkelerine 705 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti. 2018 yılı ilk üç ayında toplam ihraç edilen fındık ise 4 bin 409 ton oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku