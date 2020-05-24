E-Ticaret’in Kazandırdıkları

Bilgisayar ve internet teknolojilerindeki her geçen gün hayatımıza biraz daha dahil oluyor. Bundan on yıl önce internet ve beraberinde getirdiği birçok özellik gündemimizde dahi yokken, bugün bu teknolojiler hayatımızın birçok alanında etki olarak kullanılmakta.

İnternetin gelişimi ile birlikte birçok alanda olduğu gibi ticaret alanında da birçok yenilik ile tanıştık. Bunların başında elbet e-ticaret kavramı geliyor. Hepimizin bildiği gibi, daha önceden herhangi bir ürüne sahip olmak için bu ürünün fiziksel olarak satıldığı yerlere gitmek zorundaydık. Lakin, internet sayesinde hayatımıza giren e-ticaret alım satıma bambaşka bir boyut kazandırdı. Bugün oturduğumuz odadan kalkmadan dilediğimiz her türlü ürüne kolayca sahip olma şansımız bulunuyor.

E-Ticaret Nedir

E-Ticaret Nedir, sorusu sıklıkla sorulan soruların başında geliyor. Biz de bu yazımızda sizleri bu konu hakkında bilgilendirmeyi hedefledik.

E-Ticaret, alışveriş faaliyetlerinin online olarak nitenlendirilen internet ortamında gerçekleştirilmesidir. Bu alanda faaliyet gösteren internet siteleri, alıcıları ve satıcıları bünyesinde karşılaştırmak sureti ile ticaret faaliyetinin yapılmasına olanak tanımaktadır. Geleneksel pazarlara göre birçok avantajı olan e-ticaret, ileriki dönemlerde çok daha yoğun olarak ticaret sektörünün niteliğini değiştirecek gibi duruyor.

E-Ticaretin Avantajları;

Satıcılar Açısından;

Yeni bir Pazar demektir.

Sınırları yoktur, internet bağlantısı olan her yerde satış yapabilirsiniz.

Kısa süre içerisinde büyük bir müşteri kitlesine ulaşabilirsiniz.

Marka değerini oluşturmak ve yükseltmek geleneksel pazarlara oranla daha kolaydır.

Müşteriler ile etkileşime girme ve değişen trendleri yakından takip etme şansınız vardır.

Profesyonel hareket ederek kısa zaman içerisinde bilinirliğinizi arttırabilir, müşteri sayınızı yükseltebilirsiniz.

Alıcılar Açısından;