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17 Ekim 2018 Çarşamba 18:10

Edirne’ye ‘St. Petersburg’ ayarı

Edirne’de komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen ziyaretçi yoğunluğundan daha fazla yararlanmak için ETSO ‘Beyaz geceler’ düzenleyerek yeni bir önlem almaya hazırlanıyor. ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Beyaz Geceler diye bir tabir var St. Petersburg’da. Hava hep aydınlık ve gece olmuyor. Biz de ’Beyaz Geceler’ diye bir alışveriş festivali yapmak istiyoruz” dedi.

Edirne'ye ‘St. Petersburg' ayarı
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Edirne’de komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen ziyaretçi yoğunluğundan daha fazla yararlanmak için ETSO ‘Beyaz geceler’ düzenleyerek yeni bir önlem almaya hazırlanıyor. ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Beyaz Geceler diye bir tabir var St. Petersburg’da. Hava hep aydınlık ve gece olmuyor. Biz de ’Beyaz Geceler’ diye bir alışveriş festivali yapmak istiyoruz” dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, düzenlediği basın toplantısında, “Beyaz Geceler diye bir tabir var St. Petersburg’da, Rusya’da. Hava hep aydınlık ve gece olmuyor. Biz de ’Beyaz Geceler’ diye bir alışveriş festivali yapmak istiyoruz, esnaflarımızın desteğiyle. Gece saat 01.00 veya 02.00’ye kadar dükkânları açık tutacağız. Saraçlar Caddesi ve Ali Paşa Çarşısı’nda müzik ekibi veya burada bir defile yapabiliriz. Edirne’ye saat 03.00’a kadar alışveriş hareketliliğini yaşatacağız. Bunun geleneksel örnekleri var. İtalya ve Milano’da yapılıyor” dedi.

“Turistleri çok hoş tutmamız gerekiyor”

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ise iki Avrupa Birliği ülkesine kara sınırı olmasının kentin büyük bir şansı olduğunu dile getirerek, “Her ne kadar maliyetler artsa da döviz dolayısıyla bu yabancılar için bir fırsat haline geldi. Bu avantajla birlikte Türkiye’deki ürünler onlara çok ucuz geliyor. Bu da ciddi anlamda talep yaratıyor. Turistleri çok hoş tutmamız gerekiyor ve onlara konfor alanı oluşturmamız gerekiyor” dedi.

Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da yabancı dil sorununa kısa vadede çözüm bulabilmek için İŞKUR kapsamında hazırlanabilecek bir proje kapsamında, Balkan ülkelerinden Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin diledikleri takdirde, part time olarak dükkânlarda çalıştırılabileceklerini söyledi.
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