Edremit Ticaret Odası’ndan enflasyonla mücadeleye destek

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası (ETO) Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Onur Süer ve Mehmet Çifci “Enflasyon ile topyekün mücadelede biz de varız” dediler. ETO Meclis Başkanı Semerci “Sadece...

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası (ETO) Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Onur Süer ve Mehmet Çifci “Enflasyon ile topyekün mücadelede biz de varız” dediler. ETO Meclis Başkanı Semerci “Sadece ve sadece cebindeki parasını ve kazancını artırmak için döviz alan, yani ihtiyacı olmadan döviz alan arkadaşımız; bu ülke ekonomisine ve bu ülkeye ihanet etmiştir diye düşünüyorum” dedi.

Edremit Ticaret Odası toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenleyen Edremit Ticaret Odası yetkilileri enflasyon mücadelesinde destek mesajları verdiler.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, “Sadece ve sadece cebindeki parasını ve kazancını artırmak için döviz alan, yani ihtiyacı olmadan döviz alan arkadaşımız; bu ülke ekonomisine ve bu ülkeye ihanet etmiştir diye düşünüyorum” dedi.

Semerci ETO adına yaptığı basın açıklamasında, “Oda ve borsa üyelerimizin desteğini ve bu kampanyalara katılmalarını rica ediyoruz ve bekliyoruz. İnanıyoruz ki Edremit ve Havran ilçelerimiz olarak gereken fedakarlığı göstereceğiz ve ülkemizin bu dar boğazdan çıkması konusunda verilen mücadelede ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasında en güçlü koordinasyon ve istişare ile içinden geçtiğimiz bu sürecide geride bırakmak en büyük hedefimiz” dedi.