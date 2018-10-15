EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:25

Edremit Ticaret Odası’ndan enflasyonla mücadeleye destek

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası (ETO) Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Onur Süer ve Mehmet Çifci “Enflasyon ile topyekün mücadelede biz de varız” dediler. ETO Meclis Başkanı Semerci “Sadece...

Edremit Ticaret Odası'ndan enflasyonla mücadeleye destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası (ETO) Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Onur Süer ve Mehmet Çifci “Enflasyon ile topyekün mücadelede biz de varız” dediler. ETO Meclis Başkanı Semerci “Sadece ve sadece cebindeki parasını ve kazancını artırmak için döviz alan, yani ihtiyacı olmadan döviz alan arkadaşımız; bu ülke ekonomisine ve bu ülkeye ihanet etmiştir diye düşünüyorum” dedi.

Edremit Ticaret Odası toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenleyen Edremit Ticaret Odası yetkilileri enflasyon mücadelesinde destek mesajları verdiler.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, “Sadece ve sadece cebindeki parasını ve kazancını artırmak için döviz alan, yani ihtiyacı olmadan döviz alan arkadaşımız; bu ülke ekonomisine ve bu ülkeye ihanet etmiştir diye düşünüyorum” dedi.

Semerci ETO adına yaptığı basın açıklamasında, “Oda ve borsa üyelerimizin desteğini ve bu kampanyalara katılmalarını rica ediyoruz ve bekliyoruz. İnanıyoruz ki Edremit ve Havran ilçelerimiz olarak gereken fedakarlığı göstereceğiz ve ülkemizin bu dar boğazdan çıkması konusunda verilen mücadelede ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasında en güçlü koordinasyon ve istişare ile içinden geçtiğimiz bu sürecide geride bırakmak en büyük hedefimiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku