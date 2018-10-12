Egeli bilim insanları Türkiye’nin en iyi girişimcileri arasında

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgen Özer’in öncülüğündeki ekip tarafından geliştirilen, Avrupa ve ABD’den tescil alan sağlıklı doku oluşumunu sağlayan kollajen bazlı bioaktif bir yara örtüsü Dermalix’i üreten “Dermis Pharma”, TİM-TEB Girişim Evleri tarafından ödüle layık görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ortaklığında Türkiye’nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri başarılı girişimcileri ödüllendirildi. TİM-TEB Girişim Evleri En Motive Edici Başarı Hikâyesi Ödülünü “Dermis Pharma” aldı.

Egeli bilim insanlarının her gün başarılarına bir yenisini eklediğini ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Girişimciliğe ve yenilikçiliğe gereken önemi vermezsek çağı yakalamamız mümkün olmaz. Ülkemizde özellikle kadın girişimci sayısının artırılması konusunda önemli teşvikler var. Prof. Dr. Özgen Özer ve ekibinin geliştirdiği ‘Dermalix’ isimli ürün açık yaraların hızlı ve etkili kapanmasını sağlıyor. Özellikle diyabet hastalarının yaşadığı açık yara sorunları düşünüldüğünde gerçekten önemli bir ürün ortaya çıktı. Sayın hocamız ve ekibi de bu ürünle “En Motive Edici Başarı Hikayesi” ödülüne layık görüldüler. Kendilerini kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Ege Üniversitesi olarak akademisyenlerimizin çalışmalarını her zaman destekliyoruz” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgen Özer, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Doç. Dr. İpek Eroğlu ve Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi tarafından kronik açık yaraların hızlı ve etkili tedavisini sağlayan ve derinin doğal bileşenlerinden oluşan ‘Dermalix’ yara örtüsü ürünü, İstanbul dışında oluşmuş başarı hikayelerinden birisi olarak görüldü. Diyabet ayak yarası başta olmak üzere yatak, yanık, silah ve her türlü açık yaraların tedavisinin etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını amaçlayan yerli ve milli ürün, “Dermalix”, insan derisinin kendi bileşenlerinden oluşması nedeniyle yaranın iyileşmesini hızlandırıyor. Yaraya kolayca yerleştirilen ürün, yaranın şeklini alabiliyor ve çıkarılması gerekmiyor.

TİM-TEB Girişim Evleri’nden 10 başarılı girişimcinin ödüle layık görüldüğü gecede başarılı girişimciler ödüllerini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’den aldılar.

İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Edirne, Bursa, Konya, Mersin, Trabzon ve Erzurum olmak üzere 10 ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri; kapsamlı programları ile yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline sahip girişimcileri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürerek Türkiye’nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişme mücadelesine katkıda bulunuyor. Türkiye’nin en kapsamlı ve yaygın girişimcilik ailesi olan TİM-TEB Girişim Evleri, 3 yılda 650’yi aşkın girişimci yetiştirerek ekonomiye kazandırdı.