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07 Ekim 2018 Pazar 10:59

Egeli hazırgiyim ihracatçılarından İstanbul atağı

İZMİR (İHA) – Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), dünya moda sektörüne hammadde ve hizmet sağlayan 4 sektörün bir araya geleceği Premiere Vision İstanbul Fuarı’na katılıyor.10-12 Ekim tarihlerinde İstanbul...

Egeli hazırgiyim ihracatçılarından İstanbul atağı
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İZMİR (İHA) – Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), dünya moda sektörüne hammadde ve hizmet sağlayan 4 sektörün bir araya geleceği Premiere Vision İstanbul Fuarı’na katılıyor.

10-12 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Premiere Vision İstanbul Fuarı’na bu sezon İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Uludağ Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ile birlikte ortak stant ile katılacaklarını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin sinerjisini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Dört sektör ve dört uzmanlık, tek bir çatı altında"

4 ihracatçı birliğinin işbirliği yanında altı tanesi EHKİB üyesi toplam 9 hazır giyim firmasının Premiere Vision İstanbul Fuarı’nda 56 metrekarelik bir alanda yer alacağını, bu firmaların ürünlerini sergilemenin yanında aynı zamanda fuar idaresi tarafından yapılacak ikili iş görüşmelerine de katılacaklarını anlatan Sertbaş, “Premiere Vision Istanbul, Avrupa ve Orta Doğu’daki tüm moda profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılayan cazip bir platform olmanın yanı sıra yaratıcı moda çözümleri için de son derece önemli bir merkez haline geldi. Dünya moda sektörüne hammadde ve hizmet sağlayan dört sektör, 3 gün boyunca İstanbul Kongre Merkezi’nde bir araya geliyor. 4 sektör ve 4 uzmanlık, tek bir çatı altında. Bu sezon ilk defa, hazır giyim üreticileri de iplik ve elyaf, kumaş ve aksesuar üreticilerinin yanında yer alarak fuarda sunulan ürün yelpazesini genişletiyor. Pazılın parçaları birleşmiş oluyor” diye konuştu.

EHKİB’in, ihracatı 9 ayda 1 milyar doları geçti

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2018 yılının ocak-eylül döneminde 1 milyar 26 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2017 yılının 9 aylık dönemine göre ihracatını yüzde 10,46 arttırmayı başaran Egeli konfeksiyon ihracatçılarının son 1 yıllık ihracatı ise yüzde 11’lik artışla 1 milyar 228 milyon dolardan, 1 milyar 359 milyon dolara yükseldi. EHKİB’in 2018 yılında ihracat sıralamasında ise; zirve 307 milyon dolarlık ihracatla İspanya’nın oldu. İspanya’yı 247 milyon dolarlık ihracatla Almanya ve 83 milyon dolarlık ihracatla İngiltere izledi. Bu ülkeleri Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Danimarka, Fransa, İsveç ve Polonya takip etti.
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