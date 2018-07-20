EKONOMİ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 09:40

Eker, Güneydoğu’da il deposunu Gaziantep’e açtı

Eker, Türkiye’deki satış ve dağıtım ağını genişletmek için Türkiye’deki 29. bölge dağıtım deposunu Gaziantep’te açtı.Daha çok pazara ulaşmak için depolarını yaygınlaştıran Eker, 29. bölge dağıtım deposunu Gaziantep’te...

Eker, Güneydoğu'da il deposunu Gaziantep'e açtı
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Eker, Türkiye’deki satış ve dağıtım ağını genişletmek için Türkiye’deki 29. bölge dağıtım deposunu Gaziantep’te açtı.

Daha çok pazara ulaşmak için depolarını yaygınlaştıran Eker, 29. bölge dağıtım deposunu Gaziantep’te açtı. Süt ve süt ürünleri konusunda 41 yıldır tüketicilerini kalite ve tazelikle buluşturan Eker, farklı noktalarda bölge dağıtım depoları açmaya devam ediyor. Birkaç yıl içinde Türkiye’nin tamamına ulaşmayı hedefleyen Eker, Türkiye’de 29 bölge dağıtım merkezinde 400 frigorifik araç ve bin 500 çalışan ile 25 bin müşteriye günlük dağıtım gerçekleştirirken önümüzdeki yıllarda da farklı bölgelerde dağıtım depoları açmayı planlıyor.

Bin 500 metrekare açık ve kapalı alan içinde 4 araç ve 7 personelle hizmete başlayan Gaziantep bölge dağıtım deposu ile Gaziantep, Kilis, Islahiye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Elazığ’a hizmet verilecek. Satış ve dağıtım ağındaki inovatif bakış açısını, giderek büyüyen lojistik ve depolama hizmeti ile tamamlayan Eker, ürünlerinin dağıtımında tamamen kendi depolarından ve personelinden faydalanıyor.
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