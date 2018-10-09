EKONOMİ:
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09 Ekim 2018 Salı 09:10

Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Ekonomi Politikaları Kurulu’nun atamaları gerçekleşti. Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kurul üyesi olarak tayin edildi.

Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Ekonomi Politikaları Kurulu’nun atamaları gerçekleşti. Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kurul üyesi olarak tayin edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına ilişkin üye atamalarını içeren kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri arasında yer aldı. Kurul üyelerinin tam listesi şu şekilde açıklandı: "Dr. Cemil Ragıp Ertem, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Nihat Zeybekci, Prof. Dr. Servet Bayındır, Yiğit Bulut."
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