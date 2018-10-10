'Ekonomik dalgalanmayı fırsata çevirmek mümkün'

Dijital pazarlama uzmanı Yılmaz Barış, son aylarda yaşanan ekonomik dalgalanmanın etkilerinden dijital pazarlama ile kurtulunabileceğini belirterek, "Bazı özel sektörlerde bu dalgalanmayı fırsata çevirmenin de mümkün" dedi.

Son aylarda tartışılan ekonomik dalgalanmanın etkilerinden dijital pazarlama çalışmaları ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Fevkalade Dijital kurucusu ve dijital pazarlama uzmanı Yılmaz Barış, bazı özel sektörlerde bu dalgalanmayı fırsata çevirmenin de mümkün olduğunu söyledi.

"Her türlü firma için doğru müşteri kitlesine ulaşabilecekleri farklı araçlar mevcut"

Arz talep dengesinin dijital medya reklamlarıyla sağlanabileceğini belirten Barış, "Ürün ve hizmetleri için talep bulmakta zorlanan işletme sahiplerinin dijital reklam araçlarını kesinlikle kullanması gerekir. Hâlihazırda küçük esnaf ve KOBİ’lerden tutun da yurtdışına ürün ve hizmet satan büyük şirketlere kadar birçok firma, Google ve Facebook reklamları ile ürünlerini pazarlayarak direkt olarak müşterilerine kendileri ulaşıyorlar. Hemen her türlü firma için doğru müşteri kitlesine ulaşabilecekleri farklı araçlar mevcut. Eğer talep konusunda sıkıntınız varsa işletmenizin türüne göre bunu bir günde bile çözebilmek mümkün" dedi.

"Ekonomik dalgalanma ihracaat için büyük bir fırsat"

Barış, Türkiye’de kaliteli üretim yapan birçok KOBİ’nin olduğunu ve KOBİ’ler için asıl sorunun ürünlerini küresel pazardaki müşterilere ulaştırmak olduğunu belirterek, bazı sektörlerde bunun için aksiyon alınmaya başladığını şu sözleriyle ifade etti: "Ülkemizde küresel pazarın ihtiyacı olan ürün ve hizmetleri iyi kalitede üreten birçok KOBİ var. Fakat en büyük sorun küresel pazardaki müşterilere ulaşmak. Müşteri profillerini düzgün çıkartıp, doğru dijital platformları kullandıkları taktirde bu sorunu kolayca çözebilirler. Turizm alanındaki firmalar bunu yavaş yavaş başarmaya başladı. Bu sezonda birçok otel ve tur firması, kendi websitelerini düzenlediler, aracı firmalar yerine Google, Facebook ve Instagram reklamlarını kullanarak hem yurt dışında hem yurt içinde müşterilerine direkt kendileri ulaştılar. Bunu tatil satan bir KOBİ yapabiliyorsa, redüktör satan bir sanayici de yapabilir".

Hayal satanlara kanmayın uyarısı

Dijital pazarlamanın işletmelere birçok fırsat sunduğunu belirten dijital pazarlama uzmanı Yılmaz Barış, bireysel girişimcileri şu şekilde uyardı: "Bu dönemde hem Türkiye’de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde ’umut taciri’ diyebileceğimiz birçok kişi girişimcilik hevesi olan gençleri hedef almış durumda. Kiralık lüks araçlarda ve otellerde çektikleri aldatıcı videolar ile girişimci adaylarına gerçek bir yatırım yapmadan çok fazla gelir elde edebileceklerine inandırmaya çalışıyorlar. Dropshipping (stoksuz satış) ve amazon’da satış eğitimi adı altında, lüks hayat görünümüyle süsledikleri bir hayal satıyorlar. Dropshipping yaparak ya da amazonda satış yaparak gelir elde etmek mümkün ve bunu hali hazırda yapan pekçok bireysel ve kurumsal işletme de var. Fakat e-ticaret deneyim gerektiren, inişli çıkışlı ve değişik sürprizlerle dolu bir yol. Başarılı olanlar kadar, hatta belki daha fazla da kaybedeni var. Başarılı olmanın yolu ise sadece şans değil, bilgi deneyim ve beceridir. Girişimcilik planları olanlar hayal satan bu kişilere kapılıp zamanlarını, paralarını ve en önemlisi girişimcilik heyecanlarını kaybedebilirler.” dedi.