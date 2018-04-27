Ekonomik güven endeksi Nisan’da azaldı

Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 2 oranında azalarak 98,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında azalarak 100,2 değerinden 98,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Nisan ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 97,1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 100,3 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 78,8 değerine geriledi. Nisan ayında tüketici güven endeksi ise 71,9 değerine yükseldi.