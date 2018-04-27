EKONOMİ:
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27 Nisan 2018 Cuma 19:28

Ekonomist Alkin: "24 Haziran’dan sonra kapasite artırımları olduğu zaman ekonomi biraz daha rahatlayacak”

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, 24 Haziran seçimleri sonrası kapasite artırımı olursa ekonominin rahatlayacağını bildirdi.

Ekonomist Alkin: '24 Haziran'dan sonra kapasite artırımları olduğu zaman ekonomi biraz daha rahatlayacak”
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Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, 24 Haziran seçimleri sonrası kapasite artırımı olursa ekonominin rahatlayacağını bildirdi.

Girişimcilik Ekosistem Derneği’nin kentteki bir otelde düzenlediği Dünya Fikri Mülkiyet Günü programına katılan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ekonomist Profesör Doktor Emre Alkin, “Ekonomide Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?” başlıklı sunum yaptı. Türkiye’nin ekonomisini değerlendiren Alkin, “Türkiye’de çok hızlı büyüme var. Bunu ısınma diye tarif ediyorlar ama ısınma değil. Ben buna patinaj diyorum” dedi.

Son çeyrekte işlerin iyi gittiğini ve ilk defa imalat sanayinin inşaat sektörünü geçtiğini belirten Alkin, “Sanayi üretim endeksi yıllık bazda çok iyi gidiyor. Kapasite kullanım oranları sınırda. 24 Haziran’dan sonra kapasite artırımları olduğu zaman ekonomi biraz daha rahatlayacak” açıklamalarında bulundu.

Yerli otomobil üretim konusuna da değinen Prof. Dr. Alkin, “Demişler ki efendim Türk arabası olur mu? Yahu sıkıntıyı anlayın. Avrupalıların dünyada en çok araba sattığı 2’nci ülkeyiz. Amerika birinci, Türkiye ikinci ve Çin sonra geliyor. Bunu biliyor muydunuz? Demek ki bir ağrı var, sızı var, acı var” diyerek eleştirenlere sitemde bulundu.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü programına Sanat Mülkiyet Uzmanı Mustafa Dalkıran, Avukat Gülşen Tıraş, Endüstri Mühendisi Çiğdem Sezer’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
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