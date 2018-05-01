ELYAK Başkanı Yurttaş: Aşırı gerilim sönümleyiciler yıldırım düşmesinin etkisini ortadan kaldırıyor

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Başkanı Evren Yurttaş, dün Denizli’de meydana gelen ve evinde ders çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralanan genç kıza geçmiş olsun dileklerini ileterek konun önemine...

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Başkanı Evren Yurttaş, dün Denizli’de meydana gelen ve evinde ders çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralanan genç kıza geçmiş olsun dileklerini ileterek konun önemine dair bir açıklama yaptı.

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Başkanı Evren Yurttaş, Denizli’de evinde ders çalışırken yıldırım düşmesi sonucu evdeki tüm elektronik cihazlar ve bağlı bulundukları prizlerin etkilenmesiyle yaralanan 16 yaşındaki Edanur Hoplar’a geçmiş olsun derken, Endanur’un yaşadığı olayın her an herkesin başına gelebileceğini belirtti.

ELYAK olarak konunun takibini yapacaklarını söyleyen Yurttaş, “Yıldırım doğal bir olay olmakla birlikte yüksek elektrik akımının ortaya çıkartacağı hasarlardan korunmak mümkündür. Yıldırım 1,5 km çapındaki bir alanda düştüğü yerdeki tüm evlerde, işyerlerinde, kısaca elektrik hattına bağlı her yerde bu etkiyi oluşturabilir” dedi.

Açıklamasında, konuyla ilgili önlemlerin daha yapılar inşa edilirken alınması gerektiğini ifade eden ELYAK Başkanı Evren Yurttaş, “Yönetmeliğe uygun yapılarda kullanılan aşırı gerilim sönümleyiciler ile bu tarz olaylar yaşanmayacaktır” şeklinde konuştu.

ELYAK Başkanı Evren Yurttaş, dernek olarak elektrik kaynaklı yangınlar ve hasarlar konusunda, yapıların uygun üretilmesi gerekliliği başta olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını devam edeceğini sözlerine ekledi.