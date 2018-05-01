EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 12:41

ELYAK Başkanı Yurttaş: Aşırı gerilim sönümleyiciler yıldırım düşmesinin etkisini ortadan kaldırıyor

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Başkanı Evren Yurttaş, dün Denizli’de meydana gelen ve evinde ders çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralanan genç kıza geçmiş olsun dileklerini ileterek konun önemine...

ELYAK Başkanı Yurttaş: Aşırı gerilim sönümleyiciler yıldırım düşmesinin etkisini ortadan kaldırıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Başkanı Evren Yurttaş, dün Denizli’de meydana gelen ve evinde ders çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralanan genç kıza geçmiş olsun dileklerini ileterek konun önemine dair bir açıklama yaptı.

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Başkanı Evren Yurttaş, Denizli’de evinde ders çalışırken yıldırım düşmesi sonucu evdeki tüm elektronik cihazlar ve bağlı bulundukları prizlerin etkilenmesiyle yaralanan 16 yaşındaki Edanur Hoplar’a geçmiş olsun derken, Endanur’un yaşadığı olayın her an herkesin başına gelebileceğini belirtti.

ELYAK olarak konunun takibini yapacaklarını söyleyen Yurttaş, “Yıldırım doğal bir olay olmakla birlikte yüksek elektrik akımının ortaya çıkartacağı hasarlardan korunmak mümkündür. Yıldırım 1,5 km çapındaki bir alanda düştüğü yerdeki tüm evlerde, işyerlerinde, kısaca elektrik hattına bağlı her yerde bu etkiyi oluşturabilir” dedi.

Açıklamasında, konuyla ilgili önlemlerin daha yapılar inşa edilirken alınması gerektiğini ifade eden ELYAK Başkanı Evren Yurttaş, “Yönetmeliğe uygun yapılarda kullanılan aşırı gerilim sönümleyiciler ile bu tarz olaylar yaşanmayacaktır” şeklinde konuştu.

ELYAK Başkanı Evren Yurttaş, dernek olarak elektrik kaynaklı yangınlar ve hasarlar konusunda, yapıların uygun üretilmesi gerekliliği başta olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını devam edeceğini sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku