Emlak sektörünün kalbi İzmir’de atacak

Bu yıl ilki düzenlenecek olan İzmir Emlak Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, 27 Eylül’de Fuarizmir’de başlıyor.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan İzmir Emlak Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, 27 Eylül’de Fuarizmir’de başlıyor.

Birçok organizasyona ev sahipliği yapan Fuarizmir, 27-30 Eylül tarihleri arasında ilki düzenlenecek İzmir Emlak Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı birçok firma ve 15 bine yakın ziyaretçiyi ağırlaması planlanan fuarın lansmanı gerçekleşti. Lansmanda konuşan Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, “İzmir ve bölge illerden katılımcı firmalarımız fuarda boy gösterecek. Avrupa, Afrika ve Asya’dan da ziyaretçiler ağırlayacağız. 13 ülkeden yatırımcı ve yatırım uzmanları fuar için şehrimize gelecek” dedi.

Fuarın turizm anlamında da İzmir’e değer katacağını söyleyen Çiçekçi, “İzmir’in tanıtımı açısından oldukça önemli bir fuar geçireceğiz. İnşaat sektörü birçok sektörü de olumlu tetikleyen bir iş kolu. Yurt dışından gelen tüm misafirlerimizin masraflarını da karşılayacağız. Bu sayede uzun yıllar sürecek ticari dostlukların temelleri atılacaktır. Hem de turizm anlamında İzmir’e katkı sağlanacak” diye konuştu.

"Otoyol bitince ticaret artacak"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Paşabey ise, yapımı devam eden İzmir-İstanbul otoyolu bittikten sonra iki şehir arasında ticaretin daha fazla gelişeceğinin altını çizerek, “İnşaat sektörü 2002 yılından bu yana ülke ekonomisinin dinamosu. Bunun dışında 200 iş kolunun artmasına da inşaat sektörü sebep oluyor. Fuarın sektör için önemli bir adım olacağına inanıyorum. Ayrıca İstanbul-İzmir karayolu tamamlandığında çok daha fazla girişimci İzmir’in yolunu tutacak” dedi.

Daha önce İzmir’de yapılan fuarlara şehrin gösterdiği ilginin İzmir Emlak Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nda da devam edeceğine inandığını belirten İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu da, “Bu fuar İzmir’de çok büyük ses getirecek. İzmir olarak bir meşale yaptık. İnanıyorum ki bunun onlarcasına İzmir ev sahipliği yapacaktır. İzmir fuarları sever. Her şey İzmir için” şeklinde konuştu.