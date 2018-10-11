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11 Ekim 2018 Perşembe 11:40

Enerji İhtisas Bölgesi Niğde’nin enerjisini karşılayacak

2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’n (YEKA) ihale kararınını Resmi Gazete’de yayımlandı.1500 mW kapasiteli Niğde Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi...

Enerji İhtisas Bölgesi Niğde'nin enerjisini karşılayacak
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2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’n (YEKA) ihale kararınını Resmi Gazete’de yayımlandı.

1500 mW kapasiteli Niğde Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Bor ilçesi Seslikaya, Emen ve Badak köyleri arasında bulunan 2 bin 539 hektarlık alanda Güneş Enerjisi üretimi yapılacak.

Bölge ile birlikte Niğde’nin ihtiyacının 2 katı üzerinde Güneş Enerjisi üretimi yapılacağı söyleyen Niğde Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Altunbaş, bölgeyle birlikte 2 bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirtti.

Altunbaş, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yatırım şartları belirlenerek ihaleye çıktı. Yatırım gerçekleştiğinden büyük bir bölümü teknik eleman olan minimum 2 bin 500 kişi istihdam edilecek” dedi.

Niğde’de yıllık 2 Milyar kWh elektrik üretimi hedefleniyor

Altunbaş, “Enerji Bakanlığının Yenilenebilir Enerji Kaynak alanları kapsamında Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde 1300 MW kapasiteye sahip güneş enerji santrallerinin kurulumu ile yıllık 2 milyar kWh elektrik üretimi hedefleniyor. Yıllık ortalama elektrik üretimi 1 milyar kWh olan Niğde, yapılacak yatırımlarla gündüz saatlerinde kendi ihtiyacının tamamını karşılamakla kalmayacak, enterkonnekte sistem üzerinden öncelikle çevre illere olmak üzere elektrik veren konuma gelecek. Bir başka deyişle 2018 yılı itibariyle Niğde’nin ihtiyacının 2 katı üretim yapılacak. Üretilecek enerjinin iletimi için trafo merkezleri, iletim hatları ve diğer altyapı devlet tarafından yapılacak” diye konuştu.
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