Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TKİ-TTK ruhsat sahaları devir imza töreninde, kömürde 7 sahanın devriyle potansiyeli yüksek sahaların üretime açılacağını ve proje süresince yaklaşık 70 milyar lira tutarında kömürün ekonomiye kazandırılacağı
IHAAW112755-EKO/11-10-2018 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TKİ-TTK ruhsat sahaları devir imza töreninde, kömürde 7 sahanın devriyle potansiyeli yüksek sahaların üretime açılacağını ve proje süresince yaklaşık 70 milyar lira tutarında kömürün ekonomiye kazandırılacağını söyledi. 11.10.2018 11:27:55 TSI NNNN