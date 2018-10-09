Enerji Zirvesi Başkanı Karahan: 'Karar vericilerden beklentilerimiz var'

Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan, 10 sene önceki dünyanın en büyük şirketleri ile bugünkü dünyanın en büyük şirketleri arasında büyük farklar olduğunu aktaran Karahan, "Teknoloji ve buna bağlı olarak gelişen sosyal medya şirketleri önemli noktaya geldi. Buna kayıtsız kalmamız düşünülemez. Özellikle dijital gelişime uzakta kalmamız düşünülemez. Karar vericilerden beklentilerimiz var, bunun yanı sıra büyük şirketlerin de üzerine düşeni yapması gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan, 10 sene önceki dünyanın en büyük şirketleri ile bugünkü dünyanın en büyük şirketleri arasında büyük farklar olduğunu aktaran Karahan, "Teknoloji ve buna bağlı olarak gelişen sosyal medya şirketleri önemli noktaya geldi. Buna kayıtsız kalmamız düşünülemez. Özellikle dijital gelişime uzakta kalmamız düşünülemez. Karar vericilerden beklentilerimiz var, bunun yanı sıra büyük şirketlerin de üzerine düşeni yapması gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

Türkiye Enerji Zirvesi’nin 9’uncusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımlarıyla başladı. Her yıl farklı bir şehirde gerçekleştirilen zirve organizasyonu bu sene 9-10 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Kamu ve özel sektörden enerji sektörü aktörlerini buluşturan organizasyon, güncel sektör sorunlarının tartışıldığı; yeni teknolojik gelişmelerin tanıtıldığı; doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere nükleer de dahil olmak üzere muhtelif enerji kaynaklarıyla ilgili sunumların yapıldığı bir etkinlik olarak 9 yıldır düzenleniyor.

Zirvenin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan, bu yıl geçmiş yıllara göre bir yenilik olarak sektörden gelen talepler doğrultusunda toplantılar organize edildiğini dile getirdi. Son 10 yılda gerek ekonomide gerekse enerji sektörü üzerine büyük değişimler yaşandığını ifade eden Karahan, bunun hem dünyada hem de Türkiye’de gözle görülür şekilde hissedildiğini söyledi. 10 sene önceki dünyanın en büyük şirketleri ile bugünkü dünyanın en büyük şirketleri arasında büyük farklar olduğunu aktaran Karahan, "Teknoloji ve buna bağlı olarak gelişen sosyal medya şirketleri önemli noktaya geldi. Buna kayıtsız kalmamız düşünülemez. Özellikle dijital gelişime uzakta kalmamız düşünülemez. Karar vericilerden beklentilerimiz var, bunun yanı sıra büyük şirketlerin de üzerine düşeni yapması gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz" şeklinde konuştu.

"Elektrikli araçlarda büyük değişim"

Zirve’nin bir diğer katılımcısı Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak Türkiye’nin çok zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek "Ülke olarak sadece kendi içimizdeki sorunlar değil dünyada da birçok sorunlar var. Onların üzerimizde yapmış olduğu kur ve enflasyon gibi değişik etkiler var. Ama en önemli konu hep birlikte kamu özel sektör ve bankalar olarak bir arada bu sürecin üzerinden gelmeye çalışmaktır. Enerji ailesi olarak buradaki en önemli avantajımız hem bakanlık hem de EPDK’da çok değerli kadroların olması ve önümüzü açacak hamlelerin atılıyor olması. Burada yapılması gereken sabırlı olmak, Türkiye’de bir takım gelişmeler oluyor ama dünyadaki gelişmeleri de kaçırmamak gerekiyor. Önümüzdeki en büyük değişim elektrikli araçlarda olacak, dünyada elektrikli araç satış oranı her geçen yıl artıyor. Bunların olabilmesi için değişik yatırımların yapılması ve kapasitenin artırılması gerekiyor. Mercedes, BMW ve Audi gibi markalar elektrikli araçlarının tanıtımlarını yaptılar" diye konuştu.

"Kamu özel sektör el ele vermeli"

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler ise, enerji arz güvenliği, arz kalitesi, enerji rekabetçiliği, öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi çok önemli hedeflere sahip olduklarını aktardı. Zaimler, "Biz dinamizmi çok yüksek bir sektörüz. Bu sektörü geliştirmeye ve güçlendirmeye hep birlikte devam ediyoruz. Daha çok çalışarak sektörümüzü daha ileriye taşıyacak bir dönemden geçiyoruz. En önemli konumuz finansal sürdürülebilirliktir. Tüketici memnuniyeti odağımızı bu zorlu dönemde asla kaybetmemeliyiz. Gelecek dönemde ülkemizin enerji alanındaki yüksek büyüme potansiyelini iyi bir şekilde değerlendirmek için enerji sektörünün ve sanayicilerinin yakın işbirliği önemlidir. Zorlukların üstesinden gelmek üzere, doğru adımlarla kamu özel sektör ve tüm paydaşlar olarak el ele vererek başarabileceğimize inanıyorum" temennisinde bulundu.

Zirvede Erra Yönetim Kurulu Başkanı Mart Ots da yer aldı. Etkinlik oturumlarla devam ediyor.