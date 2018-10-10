Enflasyonla mücadele planına Egeli ihracatçılardan destek

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, enflasyonla uzun vadeli mücadele etmenin yolunun katma değerli üretimi ve ihracatı arttırmaktan geçtiğini, hükümetten beklentilerinin bu yönde adımlar atmaya devam etmesi olduğunu...

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, enflasyonla uzun vadeli mücadele etmenin yolunun katma değerli üretimi ve ihracatı arttırmaktan geçtiğini, hükümetten beklentilerinin bu yönde adımlar atmaya devam etmesi olduğunu dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ’Enflasyonla Topyekun Mücadele’ programını açıklamasının ardından Egeli ihracatçılardan destek geldi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’de 81 milyon insanın ’1990’lı yıllara geri mi dönüyoruz’ sorusunu sorar konuma geldiğini, toplumun bu psikolojiden kurtulması için enflasyon rakamlarının acil bir şekilde düşüşe geçmesi gerektiğini, bu amaca yönelik her türlü çabaya destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Sürdürülebilir büyüme ve Türk ekonomisine güven duyulabilmesi için fiyat istikrarının hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapan Eskinazi, fiyat istikrarına katkı koyacak her türlü çabaya ihracatçılar olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

"Türkiye’nin dış ticaret açığı sürdürülebilir değil"

Türkiye’nin 1947 yılından beri dış ticaret açığı, 1972 yılından bu yana ise bütçe açığı verdiğine işaret eden Eskinazi, “Türkiye’nin dış ticaret açığının geldiği düzey artık sürdürülebilir değil. 2018 yılının ilk sekiz aylık döneminde dış ticaret açığımız 49 milyar doları aştı. İstikrarsız büyüme, yüksek işsizlik, yüksek enflasyon, yüksek cari açık gibi sorunlar aslında bir sonuçtur. Bunun nedenlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Türkiye’nin arz-talep dengesi bir başka ifadeyle tüketim ve üretim deseni birbiriyle uyumlu değil. Türkiye ekonomisinin mevcut üretim yapısı yenilenemez ve yarının ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde dönüştürülemezse bugün enflasyonla mücadele programının başarılı olması mümkün olamayacak” uyarısında bulundu.

“Dünya genelinde ekonomik kaynakların bol olduğu ve Türkiye’ye aktığı dönemde kaynakları üretken yatırımlara değil, tüketime ve inşaata kanalize ettik” diyen Eskinazi, şöyle devam etti:

“Bugün ekonomik kaynakları katma değer yaratan alanlara yeterince aktaramamamızın sonuçlarına katlanıyoruz. Türkiye’nin üretim deseninde yapısal dönüşüm gerçekleştirmeliyiz. Katma değerli üretimi dünya ölçeğinde sağlamak zorundayız. Yerli ve katma değerli üretim Türkiye’de güç kazanmalı, bunu başardığımız takdirde enflasyon rakamları düşüşe geçeceği gibi, büyüme ve işsizlik rakamlarında da hedeflere ulaşacağız ve dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girebileceğiz.”

"Elektrik ve doğal gazda da indirime gidilmeli"

Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için tüm firmalardan yüzde 10 indirim istendiğine dikkati çeken EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi şöyle devam etti:

"Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi yüzde 46 artmışken, Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 24 artmış durumda. Üretici zaten talep az olduğu için fiyatlarda yapması gereken yüzde 22’lik artışı yansıtamamış durumda. Bu şartlarda yüzde 10 daha indirim yaptığında buna dayanacak gücü kendinde bulabilecek mi? Son dönemde Elektrik ve doğalgaza arka arkaya büyük oranlarda zam yapıldı. Sanayici son dönemde yapılan zamları daha maliyetlerine tam olarak yansıtabilmiş durumda değil, dolayısıyla elektrik ve doğal gaz zamlarında da en az yüzde 10 indirime gidilmeli, elektrik ve doğal gaza zam yıl sonuna kadar değil en az 1 yıl gündemden düşmeli.”

"Yüzde 10 faiz indirimi bankaların günahına kefaret olmaz"

Ağustos sonrası alınan kredilerde yüzde 10’luk indirim kararını da değerlendiren Eskinazi, “Kredi faizlerinde son aylarda döviz kurlarındaki dalgalanmaya paralel yüksek dalgalanmalar oldu. Bankaların istediği yüksek faizi ödemeye razı olan işletmeler kredi almakta zorlandılar ya da vadesi gelmemiş krediler geri çağrıldı. Bu süreçte birçok işletme ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu ağır tabloya sebep olan bankaların 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapmaları bir nevi günah çıkarmadır ancak bu faiz indirimi bankaların günahına kefaret olmaz. Bu faiz indirimi kesinlikle reel sektör için yeterli değildir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın KDV iadelerinin hızlandırılacağını ve yıl sonuna kadar sonuçlandırılacağı söylemini de olumlu bulduklarını dile getiren Eskinazi, ihracat dünyası olarak bu konuda daha önceki taleplerinin karşılık bulmasından mutlu olduklarını sözlerine ekledi.