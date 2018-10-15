EKONOMİ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:17

Enflasyonla topyekün mücadeleye tam destek

Penta Banyo, Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan toplu harekete tam destek verdi.

Enflasyonla topyekün mücadeleye tam destek
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Penta Banyo, Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan toplu harekete tam destek verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Penta Banyo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Nizamülmülk Güneş, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na gönüllü destek vereceklerini ve tüm banyo, mutfak armatürleri ve aksesuarlarında, asgari yüzde 10 indirim uygulanacağını bildirdi.

Nizamülmülk Güneş, “ülkemizin içinde bulunduğu zor günleri bertaraf etmek adına başlatılan bu organizasyona destek vermekten ötürü gurur duyuyoruz. Bakanlığımız tarafından Enflasyon ile Topyekûn Mücadele kapsamında başlatılan, başta perakende sektörü olmak üzere özel sektörün de katılımda bulunduğu, milli dayanışmayı arttıracak bu girişimi markamızla destekliyoruz” şeklinde açıkladı.
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