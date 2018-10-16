'Engelli bireyler, e-ticaretle ülke ekonomisine 600 milyon lira katkı sağlayabilir'

Ideasoft ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen ’E-ticarete engel yok’ adlı sosyal sorumluluk projesi ilk mezunlarını verdi.

e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft, e-ticaret aracılığıyla Türkiye’deki iş gücüne katılım oranlarını artırma hedefiyle, öğrenci ve kadınların ardından şimdi de engellilere yönelik bir projeye imza attı. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) iş birliğiyle hayata geçirilen ’E-ticarete engel yok’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, e-ticarete ilişkin kapsamlı eğitim programını başarıyla tamamlayan 16 omurilik felçli birey, ’E-ticaret Uzmanı’ sertifikası almaya hak kazandı. Yeni mezunlar, dernek bünyesinde üretilen ürünlerin satışını sağlarken, edindikleri deneyimle uzun vadede kendi işlerini kurabilecek.

"Türkiye’deki 5 milyondan fazla engelli bireyin yalnızca yüzde 15’i çalışıyor"

E-ticaret eğitimlerini daha fazla engelli kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Ideasoft Yönetim Kurulu Başkanı Seyhun Özkara, "TÜİK verilerine göre, Türkiye’deki 5 milyondan fazla engellinin yalnızca yüzde 15’i çalışıyor. İş gücüne katılan engelli bireylerin yalnızca yüzde 5 artması, Türkiye ekonomisine her yıl yaklaşık 600 milyon liralık katkı sağlayabilir. Bunun yolunun da e-ticaretten geçtiğine inanıyoruz. E-ticaret eğitimlerimize katılan arkadaşlarımız, kendi e-ticaret sitelerini kurup yönetebilecek yetkinliğe erişti. Engelli bireylere meslek edindirirken, işverenlere de nitelikli çalışanlar sunacağız. Önümüzdeki süreçte, sektörde veya Ideasoft bünyesinde bir personel ihtiyacı doğduğunda, TOFD e-ticaret eğitimi mezunlarını değerlendirerek onlara katkı sağlayacağız" dedi.

Yapılan bilgilendirmede; sayıları 150 bini aşan omurilik felçlilerini e-ticaret faaliyetleri aracılığıyla ekonomiye kazandırmaya çalışan Ideasoft; iyzico, EG Bilişim, UPS Kargo ve Beykent Üniversitesi desteğiyle düzenlediği eğitimlerde ödeme sistemleri, dijital pazarlama, kargo ve lojistik gibi temel e-ticaret konuları ele alındı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 16 mezun Ideasoft tarafından TOFD’ye bağışlanan e-ticaret altyapısı sayesinde, dernek ürünlerini online olarak satarak derneğe ek gelir de sağlayabilecek.