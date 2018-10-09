EPDK Başkanı Yılmaz: 'Doğalgaz borsamızın ilk bir aylık performansı da cesaret verici'

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, doğalgaz borsasının ilk bir aylık performansının cesaret verici olduğunu söyledi. "Ülkemizin enerji ticaret merkezi olması yolunda önemli bir aşamayı ifade eden Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasamız 1 Eylül itibariyle açıldı" diyen Yılmaz, "Böylece Türkiye kendi bölgesinde bir ilki gerçekleştirdi. Organize piyasada günlük olarak doğal gaz ticaretine başlayan ilk ülke oldu" ifadelerini kaydetti.

Zirve’in açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK olarak üçüncü kez ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı’na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Yılmaz, ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı’nın, bölgesel enerji birlikleri tarafından düzenlenen konferansların en uzun soluklusu, en çok bilineni, tüm sektörel paydaşların katılımına açık, tam anlamıyla kapsamlı, bölgesel bir konferans olduğunu söyledi. 17’nci ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı’nın, bu yıl 9’uncusunun Türkiye Enerji Zirvesi ile işbirliği içerisinde ve eş zamanlı düzenlendiğini anımsatan Yılmaz, "Bölgesel enerjiyi küresel sinerjiye çevirmenin basamağı olarak gördüğüm bu zirvenin başarılı sonuçlar vermesini diliyorum. Biz de bu yıl EPDK olarak 17’nci yaşımızı kutluyoruz. 17’nci yaşımızda 17’nci ERRA konferansına ev sahipliğini yapmak da ayrıca bir mutluluk" diye konuştu.

"Yatırımcının yatırdığını belirli bir sürede geri alabilmesi de gerekli"

Küresel meydan okumaların ve politik tartışmaların alevlendiği bir dönemden geçildiğini kaydeden Yılmaz, "Ezberler sorgulanıyor, hemen herkes, durum değerlendirmesi yapıyor. Aslında hepimiz yarınların alışık olduğumuzdan başka neler getireceğini öngörmeye çalışıyoruz. Teknolojiler değişiyor, yeni iş modelleri geliştiriliyor, tüketiciler artık daha etkin bir rol üstleniyor, bir sosyal medya mesajı, ticari dengeleri etkileyebiliyor. Ama bu süreçte değişmeyen bir şey varsa, o da enerjiye olan talep, yani yatırım ihtiyacı. Enerji talebinin güvenilir ve ekonomik olarak karşılanması için yatırım yapılması gerekiyor. Yatırımın yapılmasıyla da iş bitmiyor.

Yatırımcının yatırdığını belirli bir sürede geri alabilmesi de gerekli. Piyasa oyuncularının makul bir getiriye sahip olması lazım. Diğer taraftan, tüketicilerin katlanılabilir fiyatlardan enerjiye erişebilmeleri de olmazsa olmaz nitelikte. Bütün dileklerin ve beklentilerin aynı anda karşılandığını görmek belki masallarda mümkün. Bir masal dünyasında yaşamıyoruz. Ama düzenleyici kurumlar olarak paydaşların çıkarlarını ortak bir zeminde örtüştürmek için çok çalışıyoruz. Enerji piyasalarının işleyişi her geçen gün karmaşıklaşıyor. Bu durum, piyasaları izleyen ve yönlendiren düzenleme kurumlarının görev ve sorumluluklarını da artırıyor. Bu çerçevede EPDK olarak biz de kendimizi sürekli gözden geçiriyoruz. Uzmanlığımızı, yetkinliğimizi, tarafsız ve bağımsız karar alabilme yetimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu tür çalışmaların beklenen sonuçları üretmesi için paydaşlarla sağlıklı iletişim ve etkileşim önemlidir. Zira bu tür çalışmalar, düzenleyici kurumların bağımsız karar alabilme imkan ve kabiliyetlerinin korunması ve geliştirilmesine bağlıdır" ifadesini kullandı.

"Doğalgaz borsamızın ilk bir aylık performansı da cesaret verici"

Değişim ve dönüşümler yaşanırken gelişmenin de sürdürüldüğünü kaydeden Yılmaz, Türkiye enerji piyasasının gelişiminde tarihi nitelikte bir adımın atıldığını anımsatarak, "Ülkemizin enerji ticaret merkezi olması yolunda önemli bir aşamayı ifade eden Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasamız 1 Eylül itibariyle açıldı. Böylece Türkiye kendi bölgesinde bir ilki gerçekleştirdi. Organize piyasada günlük olarak doğal gaz ticaretine başlayan ilk ülke oldu. Doğalgaz borsamızın ilk bir aylık performansı da cesaret verici. Borsaya kayıt yaptıran toplam 43 lisans sahibinin 23’ü piyasada aktif olarak işlem yapmış. İşlem hacmi 115 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Toplamda 73 milyon metreküp doğalgazın ticareti söz konusu olmuş. Bu miktarın 45 milyon metreküp ise BOTAŞ tarafından yapılan dengeleme amaçlı işlemler oluşturmuştur. Bu temel verilere göre Organize Toptan Satış Piyasasının ilk ayında piyasaya yüksek bir ilgi olduğunu, piyasamızın tasarımına uygun şekilde işlemeye başladığını, bir yandan dengeleme ihtiyacına cevap verdiğini bir yandansa lisans sahiplerimizin birbiri ile ticaret yapmasını sağladığını görüyoruz. Bu noktada, Organize Toptan Satış Piyasasının mevzuat alt yapısının oluşturulmasında büyük gayret sarf eden çalışma arkadaşlarıma, bize güçlü bir destek veren Bakanımıza, ayrıca sürece büyük katkı sağlayan EPİAŞ, BOTAŞ ve sektör paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte fiziksel ve finansal teslimatlı vadeli doğalgaz piyasası işlemlerinin de organize piyasamıza entegre edilmesi için çalışacağız. Zaman içerisinde piyasaya olan ilginin artması ve ticaretin derinleştiğini göreceğiz. Piyasa derinleştikçe, fiyatlar daha da rekabetçi bir yapıda oluşmaya başlayacak ve bundan herkes fayda sağlayacak. Sadece ülkemizdeki piyasa oyuncuları değil. Bölgemizdeki diğer ülkeler de bu piyasadan fayda sağlayacak. Türkiye doğalgaz borsasında oluşan Günlük Referans Fiyat bölgemizdeki ülkeler arasındaki doğal gaz ticaretinde de fiyat oluşumuna katkı sağlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"Akaryakıt sektörümüz hızlı büyümesini sürdürmekte"

Enerji ticaret merkezi hedefinin bir ayağının doğalgaz diğerinin ise elektrik olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Elektrik piyasamız, kurgusu ve işleyişiyle tekemmül etmiş bir piyasa. Hedefimiz, bu piyasada ticaretin daha da artırılması. Ülkemiz elektrikte kurulu gücü 90 bin megawat sınırına dayanmış durumda. Yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın elektrik üretimindeki payı her geçen gün artıyor. Bakanlığımızın öncülüğünde gerçekleştirilecek YEKA ihaleleri ile artmaya da devam edecektir. Zira rüzgarımız kuvvetli esiyor, güneşimiz güçlü parlıyor. EPDK olarak gerek yerel yönetimlerin gerekse tüketicilerimizin kendi enerjilerini üretmeleri konusuna da büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın çatı ve cephe uygulamaları ile güneş enerjisinden faydalanarak üreten tüketici olmalarını istiyoruz. Bunun için gerekli adımları attık. Düzenlemelerimizi çıkardık, iş süreçlerini belirledik. Biz oyun sahasını ve oyun kurallarını belirledik. Topu oyunculara bıraktık. Yeni iş imkanlarının yanı sıra, enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi ve tüketicinin ihtiyaç fazlası enerjiyi sisteme satabilmesi gibi faydalar sağlayan çatı uygulamalarının sektörümüze önümüzdeki süreçte büyük katkı vereceğine inanıyorum. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki enerji depolamaya yönelik mevzuat çalışmamızın da sonuna geldik. İnşallah kısa süre içinde hem sistemsel kesintilere çare olacak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının yerinde tüketimini temin eden enerji depolama sistemlerinin de devreye alınmasını sağlayacağız."

"Akaryakıt sektörümüz hızlı büyümesini sürdürmekte" diyen Yılmaz şunları söyledi:

"Özellikle rafinaj ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin yatırımlar devam etmektedir. Bu faaliyetlere ilişkin olarak yabancı yatırımcının da ilgisini görüyoruz.

2017 yılı verileri itibariyle akaryakıtın dağıtımına ilişkin olarak faaliyet gösteren en büyük 10 şirketten 4’ünü yabancı şirketler oluşturmaktadır. Dağıtım faaliyetinde yabancı şirketlerin pazar payı da yüzde 48 seviyelerinde bulunmaktadır. Akaryakıt sektörü özelinde ham petrolün akaryakıta dönüştürülmesi ve dünya pazarlarına sunulması aşamasında ülkemiz önemli bir yatırım potansiyeline sahiptir. Biz de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak şeffaf, tutarlı, etkili düzenlemelerle rekabet ortamını daha da iyileştirmek ve yatırım cazibesi yüksek bir akaryakıt piyasası oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. EPDK olarak kırmızı çizgimiz; 4 piyasanın da adil, rekabetçi ve öngörülebilir yapısını korumak ve bu yapıyı daha da ileri bir düzeye taşımaktır. Piyasalara yönelik en ufak bir adaletsizliğin bütün sektörümüzün işleyişi için tehdit oluşturabileceğini çok iyi biliyoruz. Akaryakıt dağıtım işi ürünün niteliği gereği birçok sektörü doğrudan ilgilendirmekte ayrıca vergi gelirlerinin önemli bir miktarının bu faaliyetlerden elde edilmesi nedeni ile kamu maliyesini yakından ilgilendirmektedir. EPDK olarak piyasanın yapısını bozucu faaliyetlerde bulunan, bu sektörde faaliyet göstermek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyen, kamu maliyesine zarar veren her firmaya karşı gereken tavrı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır."