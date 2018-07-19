EKONOMİ:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:12

EPGİS: "Devletin karşıladığı toplam ÖTV miktarının 1 Milyar TL’yi aştığı tahmin ediliyor"

EPGİS, akaryakıtta devletin karşıladığı ÖTV miktarının 1 milyar TL’yi aştığının tahmin edildiğini duyurdu.

EPGİS: 'Devletin karşıladığı toplam ÖTV miktarının 1 Milyar TL'yi aştığı tahmin ediliyor'
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EPGİS, akaryakıtta devletin karşıladığı ÖTV miktarının 1 milyar TL’yi aştığının tahmin edildiğini duyurdu.

Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), twitter’dan yaptığı duyuruda akaryakıtta devleti karşıladığı toplam ÖTV miktarının 1 Milyar TL’yi aştığının tahmin edildiğini bildirdi. Yapılan değerlendirmede, sosyal medya mecralarında yayılan ’80 kuruş ile 1 TL arasında akaryakıta ÖTV zammı yapılacağı’ haberlerinin tamamen yalan olduğunu belirterek, açıklamada bu tarz haberlere itibar edilmemesi rica edildi. Sendika gün itibariyle devlet tarafından üstlenen zam oranlarının benzinde 20 kuruş, motorinde 18 kuruş ve otogazda 38 kuruş olduğunu bildirdi.

Açıklamaya şu şekilde devam edildi: "Mevcut yöntem olan Eşel Mobil Sisteminin devam edip etmeyeceğine sadece GİB’in teklifi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı karar verebilir. Sistemin iptal edileceğine dair de herhangi bir çalışmaya dair duyum ve açıklama yoktur."
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