Erdem: “Domatese verilen taahhüt fiyatlarının arttırılmasını bekliyoruz”

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, domates fiyatlarındaki taahhüt fiyatlarının arttırılmasını beklediklerini ifade etti.

Ocak ayında verilen taahhüt fiyatlarının bugüne bakıldığında çiftçinin giderlerini bile karşılayamadığını belirten Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, “Ocak ayında taahhüt verildiğinde dolar 3,74’tü. Şimdi ise dolar 4,78 oldu. Euro 4,66 idi, şimdi ise 5,56 oldu. Fabrikalardan çiftçiler olarak taahhüt fiyatlarını yükseltmelerini istiyoruz. Euro ve dolara endeksli aldığımız ilaç ve gübrede inanılmaz artışlar yaşandı. Fabrikaların Ocak ayında verdiği taahhüt fiyatlarına bakıldığında ve bunu masraflarla kıyasladığımızda fiyat aşağı seviyelerde kaldı. Domatesin Ocak ayında verilen taahhüt fiyatları 32,5-35 kuruş arası idi. Bugüne bakıldığında ise bu fiyatın en az 40-45 kuruş arasında olması gerekiyor. Son 6 ayda mazota ve ilaca gelen zamlar, domatese verilen taahhüt fiyatlarıyla kıyaslamaya kalktığımızda ve verim düşüklüğünden dolayı çiftçiyi mağdur ediyor” ifadelerini kullandı.

Taahhüt edilen desteklemeleri de henüz alamadıklarını belirten Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, “Tarım müdürlüklerimize gelen desteklemelerle ilgili bilgilerden sonra, iyi tarım uygulamaları desteklemeleri, Ocak ayından sonra verilen mısır ve buğday desteklemeleri henüz hesaplarımıza yatmadı. Bu desteklemelerin acilen hesaplarımıza yatmasını bekliyoruz. Yazın tam ortasındayız ve çiftçinin paraya en fazla ihtiyaç duyduğu dönemdeyiz. Bu yıla kadar haziran ayı sonuna kadar bütün desteklemeleri alıyorduk. Bu sene de bir an önce desteklemelerin yatmasını bekliyoruz” dedi.