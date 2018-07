Ertekin: “İş adamlarıyla 5 yıldızlı otel lobilerinde değil, mesai arkadaşlarımla düğün salonlarında iftar yaptım”

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, düzenlediği basın toplantısında holdingin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “İş adamlarıyla 5 yıldızlı otel lobilerinde değil, mesai arkadaşlarımla düğün salonlarında iftar yaptım” dedi. 15 Temmuz olmasaymış Boydak Holding’in 2 tane şirketindeki yanlış yatırımlarından dolayı çok büyük krizlerin içinde olacağını kaydeden Ertekin, “Bize miras kalan borçların yüzde 80’inini temizledik” diye konuştu.

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, holding binasında düzenlediği basın toplantısında 2018 yılının 2’inci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Holding olarak Ar-Ge yatırımlarına önem verdiklerini kaydeden Ertekin, “Hem mobilya grubundaki şirketlerimiz hem de tekstil grubunda özellikle Boyteks, gerçekten kendi alanlarında en iddialı şirketler. Bugün Kayseri’nin en çok ihracat yapan şirketi Boyteks’tir. Dünyada üzerinde yatılan her 10 yataktan 1 tanesinde Kayseri Boyteks tesislerinde üretilen yatak kumaşı kullanılıyor. Boyteks her sene kendisine ait en az 2-3 tane patenti tescil ettiriyor. Bunların içerisinde de ‘Buda mı olur?’ dediğiniz o kadar çok şey var ki. Kan dolaşımını hızlandıran yatak kumaşı yaptık. Yazın yatıldığında serin tutan, kışın yatıldığında ısıtan yatak kumaşı yaptık” dedi.

“İş adamlarıyla 5 yıldızlı otel lobilerinde değil, mesai arkadaşlarımla düğün salonlarında iftar yaptım”

Kurum içi iletişime de önem verdiklerini kaydeden Alpaslan Baki Ertekin, holding de çalışan 13 bin kişi ile el sıkıştığını kaydederek, “Çalışanlarımız ve mesai arkadaşlarımız bu geçiş döneminde azda olsa bir travma yaşadılar. Bu travmanın tedavi edilmesi ve bir arada olduğumuzun hem onlar tarafından algılanması hem de kamuoyuna kuvvetli mesajlar verebilmek için kurum içi çalışmalara da bu dönemde önem verdik. Boydak Holding bünyesindeki bütün bayan arkadaşlarımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şirketlerden aldık, dışarda bir mekanda yemeğe götürdük. Diyarbakır’daki hanımefendileri de, Adapazarı’ndaki hanımefendileri de, New York’taki hanımefendileri de ve Kayseri’deki hanımefendileri de o mesai gününde mesailerinden aldık, yemeğe götürdük. Biz dedik ki, yılda 1 kere Ramazan ve 30 tane de gün var. 13 bin tane de çalışan var. Binli gruplar yapsak 13 günde bu işi bitiririz. En azından ben bütün arkadaşlarımın elini sıktım derim. Çünkü iftar programlarında olabildiğince bütün arkadaşlarımın ellerini sıktım. Yılda bir kere mavi yakalı işçi kardeşimin, birlikte ürettiğim, birlikte nakliyesini yaptığım arkadaşlarımla oturdum ve yılda 1 kere iftar yaptım. İş adamlarıyla, zenginlerle 5 yıldızlı otel lobilerinde değil, mesai arkadaşlarımla düğün salonlarında ve çay bahçelerinde iftar yaptım. Allah izin verirse seneye yine yapacağım” şeklinde konuştu.

“Boydak Holding Kayseri demektir, Kayserispor’un formasında tabi ki İstikbal olacak”

“Bu benim için ticari bir faaliyettir. Ben burada tabi ki görünür olacağım. Kim ne derse desin, ne yazarsa yazsın Kayserispor’un formasında ben olacağım. Kayseri ben demektir. Kayseri’nin en önemli markası Kayserispor sonra Erciyes sonra da Boydak Holding’tir. Ben Kayseri’nin ilk üçüyüm. Ben Kayseri ekonomisinin yarısıyım. Ben Kayseri ekonomisinin can damarıyım. Kayserispor’un formasında elbette ben olacağım, ben olmayacaksam kim olacak”

“Son 13 ayda 200 milyon dolar borç ödedik”

“Biz TMSF olarak burayı devraldığımızda banka hesaplarımızda 145 milyon dolar paramız vardı. Biz bu rakamı her basın toplantısında paylaştık. O 145 milyon dolar olan rakam bugün 77 milyon dolara indi. Son 13 ayda 200 milyon dolar borç ödedik. Bizim kendimize olan inancımız ve güvencimiz sonsuz. Bazı rakamlar var ki, insanların kafasın tereddüt oluşturabilir. Ben bundan 6 ay önce ‘Önümüzdeki 6 ay 140 milyon dolar borç ödeyeceğim’ deseydim gereksiz bir şekilde paniğe sevk edecektim. Çünkü ben o borcu çevirebileceğimi ve o borcu ödeyebileceğimi gördüm. Birileri bir yerlerden konuşuyorlarmış. ‘Ben bu şirketi 45 milyon dolar nakitle verdim. Şimdi 95 milyon dolara inmiş. Kötü yönetiyorlar’ diyorlarmış. Söyleyeceğim tek bir şey var. Senin ve senin güruhunun tamamının bir araya gelip hayalini bile kuramayacağı şekilde bu şirketi iyi yönetiyoruz. Sen hayalini kuramazsın, biz onu gerçek yaptık yönetiyoruz. Eğer 15 Temmuz olmasaymış Boydak Holding 2 tane şirketindeki yanlış yatırımlarından dolayı bugün belki çok büyük krizlerin eşiğindeymiş. Bir tanesi Boydak Enerji, diğer ide maalesef HES. Geçmiş siyasetçiler hep ‘Enkaz devraldık’ derlerdi ya. Bende güler geçerdim. Hakikaten bazen enkaz devralınıyormuş. Mali tablolar ortada. İstediğini bağımsız denetçiyi getirin Boydak Enerji ile HES Kabloyu konuşalım. 1 adam her sıkıldığında kredi çeker mi? Her sıkıldıklarında kredi çekmişler. Kayyum döneminde alınan tek bir kredi var, oda geçmiş dönemde alınan kötü kredilerin işletme sermayesi olarak kullanılması adına 50 milyon TL’lik bir rotatif kredi alındı. İlk bilançoyu aldığımda panikledim ama şuanda iyi bir yerdeyiz. Bütün bunlar olurken maalesef gönül isterdi ki, bankalardaki paralarımıza dokunmadan bu borcu yapılandırabilseydik, uzun vadeye yayabilseydik iyi olacaktı. Bugün çok iyi durumdayız. Kur bizim lehimize çalıştı. Her şey kontrol altında. Paniklemeyi gerektirecek bir durumumuz yok. gayet iyiyiz. Bize miras kalan borçların yüzde 80’inini temizledik. Bize miras kalan yatırımların tamamını tamamladık. Artık yeni lisanlarla ilgili yatırımlar var”

Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Boydak’ın mahkeme salonunda söylediği ‘Eğer Boydak Holding müsadere edilirse Türkiye yangın yerine döner’ şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine Ertekin, “Sizin beyanınızdan yola çıkarak böyle bir şey dememiştir demeyi tercih ediyorum. Aklı başında bir insanın söyleyeceği bir şey değil. Hezeyanla belki mahkemede olan canını sıkan bir durumla ilgili böyle bir şey demiştir. Çünkü aklı başında bir insanın söyleyebileceği bir şey değil. Günün sonunda hakim nihai kararını muhatabın üzerine okurken ‘Yüce Türk ulusu adına’ diyor. Hiç kimse kendi hesaplaşmasını, kendi düşüncelerini orada yansıtmıyor” şeklinde konuştu.

“Mahkemelerin aldığı kararlara sonuna kadar uymakla mükellefiz”

Boydak Holding’in bu yıl satılacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “Burada daha mahkeme süreci sonuçlanmadı. Kimin malını satıyorsunuz. Biz burada kayyumuz. Devlet ve mahkemeler bize ‘Ben bir karar vereceğim, ben o kararı verene kadar bu malın sevk ve idaresini basiretli bir tacir gibi sen yapacaksın’ dedi. Daha yerel mahkemenin kararı bile açıklanmadı. Yerel mahkeme kararından sonra bu işin Yargıtay süreci var, üst mahkeme süreci var. Belki Anayasa Mahkemesi’ne götürecekler. Yargı yollarının tamamı tükenmeden böyle bir şeyin gündeme gelmesi düşünülemez. Hukuk hepimiz için var. Hepimiz için geçerli. Hepimiz mahkemelerin aldığı kararlara sonuna kadar uymakla mükellefiz. Ortada bir mahkeme kararı yokken bunun dillendirilmesini doğru bulmuyorum. Mahkeme kararını alır ve müsadere kararı çıkar ve ondan sonra ne yapacaksınız derseniz, benim bir planlamam var. Müsadere olur ve bana büyüklerimden ‘Bir hazırlık yap’ derlerse o hazırlığı da yapabilecek a planı da b planı da elbette var” dedi.