Eurasia Airshow başladı

Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya’da başladı. 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması beklenen fuarda Rus S-400 füzelerinin maketi de ilgi gördü.Eurasia Airshow, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, çok...

Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya’da başladı. 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması beklenen fuarda Rus S-400 füzelerinin maketi de ilgi gördü.

Eurasia Airshow, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, çok sayıda yerli ve yabancı havacılık sektörü şirketleri, paydaşların katılımı ile Antalya Uluslararası Havalimanı’nda başladı. Havacılık sektörüne yön veren 400 dev şirket, 100’ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımlarının uçuş gösterileriyle renk katacağı fuar, Cumartesi ve Pazar günleri halk gösterisiyle son bulacak.

Fuarın açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’nın son yıllarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Türkiye’nin sektörün en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Türel, "Antalya bir marka şehir. Alt ve üst yapısı ile bir dünya şehri olma yolunda önemli mesafeler kat etti. Dünyanın gözü bu toplantılar üzerinde ve bunları başarı ile atlattık. G-20 zirvesini düzenlemenin gururunu yaşadık. Bu organizasyonlar dünyanın gözünün Antalya’ya dönmesini sağladı. Antalya bu organizasyondan alnının akıyla çıkacaktır. Bu dev fuar 2 yılda bir kentimizde düzenlenecek" ifadelerine yer verdi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ole Bocharov ise havacılık alanında büyük hedefleri olan Türkiye için bu tür etkinlikleri düzenlemenin önemli olduğunu vurguladı.

"Asya aksının ortasındayız"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, bu tür etkinliklerin havacılık ve uzay sektörü açısından önemli olduğuna değindi. Bu gibi fuarların yeniliklerin takibi için fırsat olduğunun altını çizen Coşkunyürek, "Tanıtım ve pazarlama imkanı elde edilmektedir. Havacılık ve uzaycılık sektörü en son teknolojilerin kullanıldığı sektörlerin başında gelmektedir. Dünya havacılığının aksı Asya’ya kaymaktadır. Türkiye bu aksın kesişme noktasındadır. Doğal bir hat üzerinde yer almaktayız. Kısa süreli uçuş süreleri dünyanın birçok ülkesine kısa sürede ulaşılmaktadır. Serbestleştirme politikaları sonucunda 2003 yılına göre yolcu sayımız 35 milyondan 200 milyona, havalimanı sayımız 26’dan 55’e çıkmıştır" dedi.

"Bu yıl performans yılı olacak"

2018 yılının performans yılı olacağını vurgulayan Coşkunyürek, "Yeni havalimanımız 29 Ekim’de devreye girecektir. Uzun yıllar dünyanın havalimanı sektörüne cevap verecektir. Türkiye havalimanı toplam yolcu sayısı bakımından dünyada 9’uncu sıraya yükselmiştir. 205 milyon yolcu trafiği oluşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Profesyoneller bir araya geldi"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Antalya’da düzenlenen dünya çapındaki fuarlara bir halka daha eklediklerini söyleyerek, "Öncelikle profesyoneller fuarda bir araya geldi. Hava şovlarıyla halkımız da bu etkinliklere katılacak. Fuarın ülkeler arasında önemli ilişkilerin gelişmesine vesile olacağına inanıyorum" dedi.

Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de Türkiye’nin havacılıkta hızlı bir ivme yakaladığını belirterek, duraklama dönemi geçiren havacılıkta son yıllarda tekrar çıkış sağlandığını aktardı. Prof. Dr. Demir, "Dünya ülkelerindeki Türkiye’deki havacılık algısı son yıllarda olumlu yönde değişmiştir" dedi.

S-400 füze maketleri

Konuşmalarının ardından katılımcılar, havacılık, savunma ve uzay sektörünün son modellerinin maketlerinin yanı sıra simülasyon gösterileri, mini uçak maketleri, silah ve füzelerin yer aldığı alanı inceledi. Türkiye’nin Rusya’dan satın alma anlaşması yaptığı S-400 füzelerinin maketleri de katılımcılarında ilgi gördü.

Organizasyonda ülkeler adına yapılan milli katılımların yanı sıra, dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla yer alıyor. Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris Airshow gibi köklü havacılık organizasyonlarının ardından sektörün Avrasya’daki yeni sahnesi olacak Eurasia Airshow’da İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri katılımlarla birlikte yerli ve yabancı yaklaşık 400 firma yer alıyor.