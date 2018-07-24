EKONOMİ:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:38

Euromaster’dan müşteri memnuniyeti araştırması

Profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, Haziran 2018’de yüzde 99’luk müşteri memnuniyet oranı yakaladığını açıkladı.

Euromaster'dan müşteri memnuniyeti araştırması
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Profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, Haziran 2018’de yüzde 99’luk müşteri memnuniyet oranı yakaladığını açıkladı.

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’de 52 ilde 200’e varan servis noktası ile profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, Türkiye’nin dört bir yanından müşterileri ile gerçekleştirilen online müşteri memnuniyeti anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre uzmanlık, Haziran sonu itibarıyla müşteri memnuniyet oranı yüzde 99 oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından Euromaster müşterileri ile gerçekleştirilen online anket sonuçlarına göre Euromaster müşterileri en çok profesyonel servis, güler yüzlü hizmet ve detaylı bilgilendirme hizmetlerinden memnun kaldı.

Hizmet bedeli memnuniyet oranı da yüzde 99

Açıklanan sonuçlara göre ankete katılan müşterilere yöneltilen ‘Euromaster ekibinin yaklaşımından memnun kaldınız mı?’ sorusuna müşterilerin yüzde 98’i çok memnun kaldıklarını belirtirken, ‘Sunulan servisten ne kadar memnun kaldınız?’ sorusunda ise firma yine yüzde 99 memnuniyet oranına ulaştı. Euromaster müşterileri, hizmet sonrası faturalandırma bölümü konusunda da fikirlerini belirtti. Bu kısımda ise müşterilerin yüzde 99’u aldıkları hizmetin bedelinden ve faturadaki detaylı açıklamalardan memnun kaldıklarını söyledi. Ankete katılanlara yöneltilen ‘Euromaster servis noktası ziyaretinizi tümüyle değerlendirdiğinizde ne kadar memnun kaldınız?’ sorusuna ise her 100 katılımcıdan 99’u memnun kaldığını dile getirdi.

“Hedef yüzde 100 memnuniyet”

Euromaster’ın müşteri memnuniyeti sonuçlarını değerlendiren Euromaster Türkiye Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu; “Euromaster ailesi olarak, sunduğumuz hizmet kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşım ilkemiz dahilinde yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedefliyoruz. Bizden ürün ve hizmet alan tüm müşterilerimizin bize güvenmesi ve yola güvenle devam etmesi bizim için oldukça önemli. Perakende müşterilerimizin yanında birçok yeni tedarikçi ve araç filoları gibi kurumsal müşteriler de bizimle çalışmak istiyor. Ayrıca bugün birçok yatırımcının da Euromaster’a güvenmesi ve ağımıza katılmak istemesi markamızın geleceği için oldukça olumlu bir sonuç. Tüm bunlar bize Euromaster’ın Türkiye pazarında güvenilir bir iş ortağı olduğunu gösteriyor” dedi.
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